Ноутбуки подорожчали на 40%, iPhone — на 8%: що ще різко подорожчає цієї осені

В Україні дорожчає техніка. Наприклад, із квітня до серпня цього року ціни на ноутбуки зросли в середньому на 10−20%. Якщо навесні бюджетну модель можна було купити за 25 тисяч гривень, то зараз доведеться віддати щонайменше 30 тисяч. І, зважаючи на все, цінники лише беруть розгін.

Компанія Apple попередила, що вже найближчим часом iPhone зростуть у ціні на 8%, а нові моделі, які з'являться у продажу восени, коштуватимуть на 250−300 доларів дорожче за попередні.

Причин подорожчання декілька. По-перше, глобальний тренд, про який «Мінфін» уже писав. У світі не слабшає дефіцит пам'яті, а ціни на неї зростають, що, відповідно, позначається на вартості техніки. По-друге, український чинник: зростання валютного курсу, а віднедавна ще й ускладнення логістики.

«Штучно підвищувати ціни на товари через руйнування нашої логістичної інфраструктури ми не плануємо. Але вартість може змінюватися, залежно від чинників, які не залежать від компанії. У тому числі від зміни цін на енергоносії, валютного курсу, ситуації на світових сировинних ринках тощо», — пояснили «Мінфіну» у мережі «Епіцентр». А економіст Олексій Кущ прогнозує, що техніка з Китаю може подорожчати через блокування морського коридору на 30−50%.

«Мінфін» розбирався, що відбувається на ринку побутової техніки та електроніки, як змінюються ціни та що подорожчає найбільше.

Як дефіцит пам'яті розганяє ціни на техніку в усьому світі

«Мінфін» вже писав про глобальний дефіцит чипів пам'яті (RAM та NAND). Його спровокував бум розвитку штучного інтелекту, на обслуговування якого виробники пам'яті переорієнтували частину потужностей. При цьому ресурсу для повноцінного виконання замовлень виробників пам'яті у них просто не залишилися. Дефіцит чипів призвів до їхнього подорожчання, що вже позначається і на цінах на техніку.

Скажімо, Samsung і Google нещодавно підвищили вартість своїх смартфонів приблизно на 100 доларів.

Компанія Apple трималася до останнього, але вже попередила, що найближчим часом iPhone також почнуть дорожчати. Як пише Bloomberg, підвищення цін на «яблучні» смартфони стає «практично неминучим».

Стартова вартість iPhone 18 Pro може зрости на 100 доларів — до 1 199 доларів. У компанії майбутнє подорожчання пояснюють зростанням цін на комплектуючі. За оцінками TrendForce, сумарна вартість деталей для того ж iPhone 18 Pro може зрости на 38%, порівнюючи з моделями попереднього покоління. А частка пам'яті в загальній собівартості смартфонів зросла з 10 до 34%, причому є прогнози, що в першому півріччі 2027 року цей показник перевищить 40%. Крім того, Apple не виключає, що партії iPhone 18 будуть обмеженими — через дефіцит комплектуючих.

Amazon нещодавно також підвищив цінники на частину своєї електроніки: «розумні» колонки Echo, рідери Kindle та медіаплеєри Fire TV. Причому цінники на деякі моделі зросли на рекордні 60%.

Наприклад, «розумна» колонка Echo Dot п'ятого покоління коштує 79,99 доларів, замість недавніх 49,99 доларів.

Дорожує практично вся електроніка — від ноутбуків та комп'ютерів до телевізорів та смартфонів. Причому, якщо раніше експерти прогнозували, що ажіотаж на ринку чипів пам'яті почне слабшати до 2027 року, то тепер продовжили «критичний період» до 2030 року.

Ситуацію посилив у тому числі військовий конфлікт на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки, що позначається на вартості логістики, сировини та матеріалів для виробництва електронних компонентів.

Цінові «гойдалки» в Україні

Як зазначив генеральний директор мережі «Фокстрот» Юрій Поліщук, подорожчання техніки вже йде повною мірою. Нові партії товару завозяться за підвищеними цінниками.

«Одна партія дорожчала на 10%, наступна — на 5%», — зазначає Поліщук. Він не виключає, що за рік цінники на деякі види техніки в Україні можуть підвищитися до 50%.

Наприклад, ноутбуки з початку цього року вже подорожчали в українських магазинах на 22−40%, а лише на період із квітня до серпня — на 10−20%.

Якщо на початку року бюджетна модель ноутбука коштувала 18−25 тисяч, то зараз — 30−38 тисяч. Преміальні ноути подорожчали з 1 200−1 500 доларів до 3 000 і вище.

Окрім зростання цін на чипи, виробники ноутбуків підвищують ціни ще й через подорожчання ліцензії Windows цього літа: світовий техногігант підвищив вартість OEM-ліцензій на операційну систему для виробників комп'ютерів на 7−10%. Відповідно, вже незабаром нові партії ноутбуків надходитимуть до України за ще вищими цінниками.

За даними профільної торгівельної платформи hotline, ноутбук Asus TUF F16 FX607VJB у травні цього року в українських магазинах можна було купити за 35 тисяч гривень. На 24 серпня цінник вже зріс у середньому до 48 560 гривень.

Моноблок для ПК Lenovo A100 Cloud Grey, який у березні минулого року коштував 27 тисяч гривень, зараз продається за 35 814 гривень.

При цьому цінники на смартфони в Україні практично не зростають, а нерідко навіть знижуються.

Скажімо, Samsung Galaxy S26 із пам'яттю 246 гігабайт у квітні цього року коштував близько 58 тисяч гривень, а на кінець серпня середній цінник, за даними hotline, становить 54 630 тисяч гривень. І це при тому, що компанія Samsung нещодавно підвищила вартість більшості моделей своїх смартфонів у середньому на 100 доларів.

iPhone 17 пам'яттю 256 гігабайт навесні цього року продавали в середньому за 44 600 гривень. Станом на 22 серпня цінник склав 44 230 гривень — тобто залишається практично стабільним.

Те ж саме з телевізорами. Модель Samsung QE55QN70D на початку цього року коштувала від 34 900 гривень, зараз — від 30 900, тобто подешевшала на 4 тисячі гривень. Щоправда, на ринку є й вищі цінники. Верхня планка сягає майже 50 тисяч гривень, що помітно вище, ніж на початку року.

Телевізор LG OLED 65C5 у січні цього року коштував трохи більше 82 тисяч гривень, зараз середній цінник — 80 400, хоча є й пропозиції майже за 95 тисяч.

При цьому різко злетіли ціни на холодильники. Наприклад, модель Bosch KGN39VL316 з весни подорожчала з 27 600 гривень до 31 800 гривень. І на ринку вже є цінник на цю модель холодильника майже в 39 тисяч гривень.

Гендиректор мережі «Цитрус» Артем Шевченко зазначає, що український ринок техніки демонструє ті ж тенденції, що й світовий, тому техніка дорожчатиме практично у всіх категоріях. При цьому, за його словами, якщо раніше нові технології поступово дешевшали, то зараз ситуація змінилася, і техніка лише дорожчатиме. За його прогнозами, цього року зростання цін може становити ще 5−15%, залежно від категорії.

Втім, як показує аналіз пропозицій від продавців, тенденції на українському ринку все ж таки трохи відрізняються від світових. Частина техніки дорожчає навіть «з випередженням», а частина — раптово потрапляє на «розпродаж». При цьому на ринку дуже великий розрив між мінімальними та максимальними цінами — нерідко він вимірюється тисячами гривень.

Багато в чому така ситуація пов'язана з існуванням «сірого ринку», який хоча й став останнім часом меншим, повністю все ж таки не зник. Ввезення техніки фактично без податків (а часто — і виробленої для інших ринків) дозволяє торговцям пропонувати хороші ціни. А висока конкуренція у цьому сегменті змушує продавців періодично проводити розпродажі.

Чи буде транспортна «націнка»?

Експерти, з якими поспілкувався «Мінфін», кажуть, що український цінник враховує не лише світові тренди на ринку техніки, а й вітчизняні реалії. По-перше, курс долара та євро, який останнім часом лише зростає.

По-друге, логістичні складнощі. Ворог активно атакує склади ритейлу, наприклад, великої шкоди було завдано мережам MOYO, «Епіцентр» тощо.

Крім того, після зупинки українських портів фактично припинилося постачання морем. Як каже голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін, імпортери техніки тепер возять її з Європи автотранспортом. Але через подорожчання пального та високий попит на автодоставку (на неї зараз претендують також експортери зерна) транспортні послуги зростають у ціні.

Поки що проблеми з логістикою на цінники на техніку не вплинули. Втім, експерти впевнені, що вже з осені у вартості багатьох моделей з'явиться до 3−5% додаткової націнки.

«Штучно підвищувати ціни на товари через руйнування нашої логістичної інфраструктури ми не плануємо. Але вартість може змінюватись, залежно від чинників, які не залежать від компанії. У тому числі від зміни цін на енергоносії, валютного курсу, ситуації на світових сировинних ринках тощо», — пояснили «Мінфіну» у мережі «Епіцентр».

Економіст Олексій Кущ каже, що може сильно подорожчати (на 30−50%) техніка, яка раніше потрапляла до України морським транспортом із Китаю. Йдеться, зокрема, про зарядні станції, акумулятори тощо. Він пояснив: тепер призначені для України морські партії товару заходять замість портів Великої Одеси до Клайпеди, а також порти Німеччини, Польщі чи Бельгії, вже звідти доставляються до нашої країни авто- або залізничним транспортом, що робить логістику занадто дорогою.

Втім, як пояснив «Мінфіну» голова Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко, основний потік електроніки й раніше доставляли до нашої країни не безпосередньо з Азії, а з Європи, тож на ті ж телевізори, холодильники чи ноутбуки такого великого зростання цін не буде.