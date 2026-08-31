Валютні помякшення НБУ потребують додаткво валюти $4 млрд на рік — експерт

З 11 серпня 2026 року НБУ розширив окремі ліміти для населення. Зокрема, ліміт на купівлю безготівкової іноземної валюти зріс до 200 тис. грн на календарний місяць із попередніх 50 тис. грн. Про це пише колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин .

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Пакет пом'якшень

За словами Данилишина, після запровадження валютних послаблень, фізичні особи збільшили середньоденний обсяг нетто-купівлі валюти фізичними особами на 60% (3 $17 млн на день до $27 млн на день). «Екстраполяція на річному діапазоні дає додаткову потребу у валюті — у 4 млрд на рік!», — пише Данилишин.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», з 11 серпня 2026 року НБУ впровадив великий пакет пом'якшення валютних обмежень із основним фокусом на підтримці населення.

По-перше, збільшив ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти до 200 тис. грн на календарний місяць (із 50 тис. грн). Можна буде не лише купувати валюту, а й безготівкові банківські метали та цінні папери іноземних емітентів.

По-друге, підвищив до 200 тис. грн на день (зі 100 тис. грн) ліміт на зняття населенням готівкових коштів із валютних рахунків в Україні та за кордоном.

По-третє, розширив можливості українців оплачувати товари, роботи та послуги за кордоном із гривневих рахунків:

ліміт збільшується до 200 тис. грн в еквіваленті на календарний місяць (зі 100 тис. грн);

у межах цього ліміту населення зможе не лише оплачувати товари, роботи й послуги, а й оренду житла за кордоном;

відповідні розрахунки можна буде здійснювати не лише картою, а й за допомогою переказів із рахунку на рахунок (наприклад, із використанням системи SWIFT) з попередньою купівлею банком валюти за дорученням клієнта.

Четверте — додав можливість оплати товарів, робіт та послуг за кордоном за допомогою переказів з валютного рахунку на рахунок отримувача (наприклад, із використанням системи SWIFT). Окремий ліміт для таких операцій встановлено на рівні 200 тис. грн на календарний місяць.

П’яте — ліміт у розмірі 500 тис. грн на календарний місяць, що діє для оплати валютною карткою послуг за проживання за кордоном, розширюється також на можливість оплати оренди житла за кордоном. Крім того, НБУ передбачив, що в межах відповідного ліміту можна буде здійснювати відповідні розрахунки не лише карткою, а й за допомогою переказів з валютного рахунку на рахунок отримувача (наприклад, із використанням системи SWIFT).