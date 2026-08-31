Після закриття міжбанку у понеділок, 31 серпня, курс долара знизився на 24 копійки у купівлі та у продажу, євро впало на 23 копійки у купівлі та на 22 копійок у продажу.
31 серпня 2026, 17:50
Курс валют в останній день серпня: долар та євро втратили більш ніж на 20 копійок
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Валютний ринок
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Відкриття 31 серпня
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Закриття 31 серпня
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Зміни
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44,55/44,58
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44,31/44,35
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24/23
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51,62/51,64
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51,39/51,42
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23/22
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,35−44,83 грн. Євро купують за 51,45 грн, а продають за 52,09 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,77−44,82, євро — 51,86−52,08 грн.
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Джерело: Мінфін
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