Долар і євро подешевшали: НБУ оголосив офіційний курс на 1 вересня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 1 вересня. Долар офіційно подешевшав на 3 копійки, а євро — на 25 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

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Офіційний курс валют

Офіційні курси валют на 1 вересня становитимуть:

1 долар США — 44,52 грн;

1 євро — 51,63 грн.

Для порівняння, станом на 31 серпня офіційний курс долара становив 44,55 грн, а євро — 51,88 грн.

Що змінилося

Порівняно з попереднім банківським днем долар знизився незначно — на 3 копійки. Євро подешевшав помітніше — на 25 копійок.

Таким чином, на початку вересня офіційний курс гривні зміцнився як до долара, так і до євро.