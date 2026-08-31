Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 1 вересня. Долар офіційно подешевшав на 3 копійки, а євро — на 25 копійок. Про це свідчать дані НБУ.
31 серпня 2026, 17:06
Долар і євро подешевшали: НБУ оголосив офіційний курс на 1 вересня
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Офіційний курс валют
Офіційні курси валют на 1 вересня становитимуть:
- 1 долар США — 44,52 грн;
- 1 євро — 51,63 грн.
Для порівняння, станом на 31 серпня офіційний курс долара становив 44,55 грн, а євро — 51,88 грн.
Що змінилося
Порівняно з попереднім банківським днем долар знизився незначно — на 3 копійки. Євро подешевшав помітніше — на 25 копійок.
Таким чином, на початку вересня офіційний курс гривні зміцнився як до долара, так і до євро.
Джерело: Мінфін
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