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31 серпня 2026, 14:05

Український ритейл збільшує обороти: хто заробив найбільше

У першому півріччі 2026 року прибуток отримали 61% українських ритейлерів, які подали фінансову звітність за цей період і за аналогічний період минулого року. Водночас сукупний дохід порівнюваної групи компаній зріс на 18% - до 817,14 млрд грн, свідчать дані Опендатабот.

У першому півріччі 2026 року прибуток отримали 61% українських ритейлерів, які подали фінансову звітність за цей період і за аналогічний період минулого року.

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Із 41 235 компаній у сфері роздрібної торгівлі лише 2073 подали фінансові звіти й за перше півріччя 2025-го, і за аналогічний період 2026 року.

Як змінився дохід

Їхній сукупний дохід зріс на 18%: з 692,29 млрд грн до 817,14 млрд грн. Дохід зріс у 1169 компаній, натомість у 702 бізнесів він скоротився.

Найбільший дохід за перше півріччя 2026 року серед юросіб, що потрапили до вибірки, показав «АТБ-Маркет» — 135,99 млрд грн проти 117,15 млрд грн роком раніше.

Друге місце посіла юрособа «Сільпо-Фуд» із доходом 59,55 млрд грн проти 50,39 млрд грн роком раніше. «Вигідна покупка», яка розвиває мережу «Аврора», отримала 28,26 млрд грн доходу проти 21,74 млрд грн у першому півріччі 2025 року.

До топ-10 також увійшли «Фора» — 26,83 млрд грн, «Комфі Трейд» — 20,16 млрд грн, «Новус Україна» — 19,65 млрд грн, «РУШ» (мережа EVA) — 18,02 млрд грн, «Метро Кеш енд Кері Україна» — 17,70 млрд грн, «Петрол Контракт» — 16,35 млрд грн та «Омега» (мережа VARUS) — 13,72 млрд грн.

При цьому «Фора» і «Сільпо» входять до одного холдингу, але в рейтингу представлені окремими юридичними особами.

«Петрол Контракт» також не є всім бізнесом WOG — у рейтингу це одна з найбільших юросіб групи, а не консолідований показник усього холдингу.

Найбільше в абсолютному вираженні дохід наростив «АТБ-Маркет» — на 18,84 млрд грн, або 16%. У «Сільпо-Фуд» приріст становив 9,16 млрд грн, у «Вигідної покупки» — 6,52 млрд грн, у «Фори» — 6,10 млрд грн.

До десятки юросіб із найбільшим приростом доходу також увійшли «ФТД-Ритейл» (мережа «Фокстрот») — +4,47 млрд грн, «Комфі Трейд» — +4,35 млрд грн, «Окко-Лайт» — +3,88 млрд грн, «Новус Україна» — +3,35 млрд грн, «РУШ» (EVA) — +3,18 млрд грн та «Глуско Рітейл» — +2,76 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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