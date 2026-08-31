У понеділок, 31 серпня, середній курс долара додав 1 копійку в купівлі та 2 копійки в продажу. Євро втратило 16 копійок у купівлі та 12 копійок у продажу.
31 серпня 2026, 10:46
Курс валют 31 серпня: долар подорожчав, євро різко подешевшало
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,40−44,84 грн. Євро купують за 51,49 грн, а продають за 52,16 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,70−44,81, євро — 51,88−52,10 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,54/44,57 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,61/51,64 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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