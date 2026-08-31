Ринок преміальних SUV з пробігом зріс на 31%: які моделі обирають українці

За 7 місяців від початку року українці придбали майже 3,2 тис. вживаних преміальних кросоверів, ввезених з-за кордону. Це на 31% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середній вік таких авто становив 7,7 року, пише Укравтопром.