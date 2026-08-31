За 7 місяців від початку року українці придбали майже 3,2 тис. вживаних преміальних кросоверів, ввезених з-за кордону. Це на 31% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середній вік таких авто становив 7,7 року, пише Укравтопром.
31 серпня 2026, 11:16
Ринок преміальних SUV з пробігом зріс на 31%: які моделі обирають українці
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Безперечним лідером в цьому сегменті ринку стала модель AUDI Q7.
Топ-10 преміальних SUV з пробігом:
- AUDI Q7 — 1955 од.;
- BMW X7 — 369 од.
- LAND ROVER Range Rover — 228 од.;
- MERCEDES-BENZ GLS — 210 од.
- MERCEDES-BENZ GL — 159 од.
- MERCEDES-BENZ EQS SUV — 50 од.;
- MERCEDES-BENZ EQE SUV — 49 од.
- BMW XM — 28 од.;
- LINCOLN Navigator — 25 од.;
- MASERATI Levante — 21 од.
Джерело: Мінфін
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