Електроенергія в Німеччині більш ніж удвічі дорожча за середню ціну в G20

Німеччина має найвищі ціни на електроенергію серед країн G20. За даними аналізу порталу порівняння тарифів Verivox, проведеного на основі даних Global Petrol Prices, побутова електроенергія в країні коштує 35,6 цента за кВт·год. Про це повідомляє сайт ZEIT .

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На другому місці опинилася Італія з ціною 34,5 цента за кВт·год, на третьому — Велика Британія з 32,4 цента. Середня ціна електроенергії у країнах G20 становить близько 16,3 цента за кВт·год. Тобто німецький показник більш ніж удвічі перевищує середній рівень.

Для порівняння, у Франції кіловат-година коштує 23,3 цента, а у США — 18,3 цента.

Податки та мережеві витрати

Однією з головних причин високої ціни електроенергії в Німеччині є податки, збори та мережеві платежі. За даними Verivox, на них разом припадає понад 60% кінцевої вартості електроенергії.

Решта ціни формується з витрат постачальників на закупівлю електроенергії, її продаж, обслуговування та інші послуги. Експерт Verivox з питань енергетики Торстен Шторк зазначив, що власне виробництво електроенергії становить лише близько третини ціни, яку сплачують німецькі домогосподарства.

Представники німецького бізнесу вже тривалий час закликають знизити електроенергетичний податок для підприємств і населення. Політик партії «Зелених» Міхаель Келльнер заявив, що уряд має виконати обіцянку щодо зниження цього податку.

Нагадаємо, що до G20 входять 19 держав, Європейський Союз та Африканський Союз, який приєднався до групи у 2023 році. До об'єднання належать, зокрема, США, Китай, Індія, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Канада, Італія та Південна Корея.

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