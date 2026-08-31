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31 серпня 2026, 10:29

Електроенергія в Німеччині більш ніж удвічі дорожча за середню ціну в G20

Німеччина має найвищі ціни на електроенергію серед країн G20. За даними аналізу порталу порівняння тарифів Verivox, проведеного на основі даних Global Petrol Prices, побутова електроенергія в країні коштує 35,6 цента за кВт·год. Про це повідомляє сайт ZEIT.

Німеччина має найвищі ціни на електроенергію серед країн G20.

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На другому місці опинилася Італія з ціною 34,5 цента за кВт·год, на третьому — Велика Британія з 32,4 цента. Середня ціна електроенергії у країнах G20 становить близько 16,3 цента за кВт·год. Тобто німецький показник більш ніж удвічі перевищує середній рівень.

Для порівняння, у Франції кіловат-година коштує 23,3 цента, а у США — 18,3 цента.

Податки та мережеві витрати

Однією з головних причин високої ціни електроенергії в Німеччині є податки, збори та мережеві платежі. За даними Verivox, на них разом припадає понад 60% кінцевої вартості електроенергії.

Решта ціни формується з витрат постачальників на закупівлю електроенергії, її продаж, обслуговування та інші послуги. Експерт Verivox з питань енергетики Торстен Шторк зазначив, що власне виробництво електроенергії становить лише близько третини ціни, яку сплачують німецькі домогосподарства.

Представники німецького бізнесу вже тривалий час закликають знизити електроенергетичний податок для підприємств і населення. Політик партії «Зелених» Міхаель Келльнер заявив, що уряд має виконати обіцянку щодо зниження цього податку.

Нагадаємо, що до G20 входять 19 держав, Європейський Союз та Африканський Союз, який приєднався до групи у 2023 році. До об'єднання належать, зокрема, США, Китай, Індія, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Канада, Італія та Південна Корея.

Читайте також: Платіжки за електроенергію: який тариф діятиме з 1 листопада

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 12

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0
Skeptik777
Skeptik777
31 серпня 2026, 11:54
#
Ану, розумники, хто казав, що в Європі енергія дешевша? 20 гривень в Німечсині і 8 грн середня по Європі…
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0
kadaad1988
kadaad1988
31 серпня 2026, 13:02
#
Страны с самой дорогой электроэнергией (для населения)
Ирландия: около 0,40 — 0,45 € за кВт·ч.
Германия: около 0,38 — 0,39 € за кВт·ч.
Бельгия: около 0,35 — 0,36 € за кВт·ч.
Дания: около 0,33 — 0,35 € за кВт·ч. [1, 2, 3]

Страны со средними тарифами
Франция и Швеция: примерно 0,27 € за кВт·ч.
Испания и Польша: примерно 0,26 € за кВт·ч.
Нидерланды: примерно 0,23 € за кВт·ч. [1]

Страны с самой дешевой электроэнергией
Босния и Герцеговина: около 0,09 € за кВт·ч.
Косово: около 0,08 € за кВт·ч.
Турция: около 0,06 € за кВт·ч
А потом сравните средние зарплаты в этих странах с украинской в 350 евро!!!
+
+15
KingSalmon
KingSalmon
31 серпня 2026, 13:23
#
А у них там в Європі теж 50% економіки в тіні та купа зарплат в конвертах?
+
0
Skeptik777
Skeptik777
31 серпня 2026, 13:28
#
Яким боком зарплата до ціни на електроенергію? Якби була закрита економіка, як у совку було, то можна було б тримати і ціни і зарплати, у ринковій економіці так не буває.
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0
kadaad1988
kadaad1988
31 серпня 2026, 13:50
#
Самым прямым боком!!! Процент затрат на электроэнергию относительно доходов!!!
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0
Skeptik777
Skeptik777
31 серпня 2026, 14:23
#
Що це за показник такий? Якась економічна константа? Мастхев якийсь? А працювати так, як німці? Нє? Я працював до армії в німецькій компанії і отримував ± середню зарплату німецьку, але в Україні.
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0
Skeptik777
Skeptik777
31 серпня 2026, 13:35
#
Середня чиста зарплата в Косово 500 євро, електрика 4 грн… в Україні середня зарплата також ± така сама, бо офіційна вже понад 500 євро але то разом з податками. Реальна звісно ж вища. Вантажник АТБ 500 євро… а це, погодьтеся, не є середнім рівнем, тому реальна середня вища, або принаймні, не аенша. І електрика в ту саму ціну. Тому претензія мимо каси.
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0
Skeptik777
Skeptik777
31 серпня 2026, 13:40
#
По Німеччині… середня чиста з.п. 2900 євро… тобто можна купити 7631 кВт. В Україні офіційна чиста зарплата 23469, можна купити 5439 кВт. Додати тіньову частину, то буде навіть не на користь Німеччини. Чи може Ви вважаєте, що в Німеччині також 60% зарплат в тіні?
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0
kadaad1988
kadaad1988
31 серпня 2026, 13:51
#
Это когда в Украине средняя зарплата стала 500 евро??? По сказкам от власти???
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0
Skeptik777
Skeptik777
31 серпня 2026, 14:24
#
Вантажник АТБ 25−28к гривень. А це аж ніяк не топ-менеджмент, майже саме дно, але офіційне.
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0
kadaad1988
kadaad1988
31 серпня 2026, 15:34
#
Это реальный показатель уровня жизни!!! Сколько немец платит процентов своих доходов за коммунальные услуги- порядка 20%, а средний украинец (не Вы) платит сегодня от 50%…
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Skeptik777
Skeptik777
31 серпня 2026, 13:42
#
Але я не дивуюся людині, яка вважає, що януковоч то взірець президента… не дивно, що прихильники двічі несудимого не можуть скористатися калькулятором та Гуглом, щоб порівняти не просто абсолютні цифри, але й показники один відносно іншого.
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