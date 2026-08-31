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31 серпня 2026, 10:01

800 Плюс у Польщі: які зміни чекають бенефіціарів з нового року

З наступного року в програмі 800 Плюс будуть зміни. Однак деякі бенефіціари можуть втратити кошти. Все залежить від ZUS. Про це пише Inpoland.net.pl.

З наступного року в програмі 800 Плюс будуть зміни.

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Що може змінитися

Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики планує скасувати щорічне подання заяви на призначення виплат. З 1 лютого 2027 року процес подання заявок буде автоматизовано.

Наразі для призначення допомоги заявку на новий розрахунковий період потрібно щорічно подавати заяву. При чому є певні терміни, коли необхідно подати заяву, щоб не втратити виплати — з 1 лютого по 30 квітня, щоб зберегти безперервність виплат (або до 30 червня, тоді допомога буде призначена у повному обсязі, але із запізненням). З наступного року цей обов’язок може бути скасовано.

Друга причина впровадження автоматизації полягає у зменшенні кількості помилок, що виникають у заявках. У багатьох заявках батьки вказують PESEL та адресу з помилками. Очікується, що після впровадження запланованих змін ці проблеми зникнуть.

Проте у деяких ситуаціях заяву до ZUS все ж треба буде подавати:

  • перша виплата допомоги — щоб почати отримувати допомогу,
  • коли у даних заявників є зміни в сімейному стані чи адресі.

Неповідомлення про зміни може призвести до припинення виплат або навіть до повної втрати допомоги. Наприклад, після розлучення батьки можуть отримувати по 400 злотих кожен замість 800 злотих і більше, а якщо вони переїжджають за кордон, виплати можуть бути повністю припинені.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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