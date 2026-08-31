МВФ визнав важливість стейблкоїнів у транскордонних платежах

Директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що токенізація і стейблкоїни можуть допомогти зробити глобальні фінанси більш ефективними. Зокрема, стейблкоїни мають потенціал здешевити і пришвидшити великі транскордонні платежі. Про це йдеться в її промові на сайті МВФ .

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За словами Георгієвої, наразі транскордонні платежі залишаються надто дорогими і повільними, попри прогрес, досягнутий у внутрішніх платіжних системах. Це обмежує економічну участь окремих країн, компаній і домогосподарств та може підштовхувати платежі в неформальні канали.

У світі, де транскордонна торгівля цифровими послугами дедалі більше визначає майбутнє економічного зростання, швидкість платежів напряму впливають на перспективи розвитку.

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Що стримує розвиток технології

МВФ поки не має остаточної відповіді на питання, чи здатні технології розподіленого реєстру забезпечити системну трансформацію транскордонних платежів у глобальному масштабі. Блокчейн, за словами Георгієвої, залишається лише «невеликим експериментом на тлі загальної картини світових платежів».

Директорка МВФ виділила три ключові виклики.

По-перше, токенізація і стейблкоїни потребують міжнародно скоординованої регуляторної відповіді. Але це завдання ускладнене через геополітичну фрагментацію світу. По-друге, для країн, що розвиваються, стейблкоїни можуть створити додаткові труднощі: зростає ризик податкового ухилення, заміщення національної валюти та обходу валютного контролю, що вимагатиме від таких країн нарощувати валютні резерви та посилювати податкову дисципліну. По-третє, хоча стейблкоїни знижають вартість запозичень для окремих країн-емітентів резервних активів, вони не скасовують потреби у фіскальній дисципліні.

Довіра до стейблкоїнів, за словами Георгієвої, тримається на одному: власник завжди може обміняти їх на реальні гроші один до одного, за будь-яких обставин. Саме ця гарантія робить стейблкоїни привабливими, але вона ж вимагає суворих правил щодо резервів, які їх забезпечують, і бажано узгоджених на міжнародному рівні.

«Токенізація автоматизує маржинальні вимоги та бек-офісні функції, операційні ризики трансформуються, а час реакції скорочується», — зауважила Георгієва.

Вона також навела думку економіста Кена Рогоффа. За кордонами США наразі обертається приблизно $15 трлн доларів. Доларові стейблкоїни дають американському уряду новий інструмент, щоб залучати ці гроші назад у економіку. Умовно, весь світ, що тримає долари, стає ширшим пулом позичальників для американського боргу. Але, за словами Георгієвої, це дає лише часткову вигоду та не звільняє США від необхідності проводити відповідальну бюджетну та монетарну політику. Читайте також: Стейблкоїни сьогодні: навіщо вони потрібні та де купити