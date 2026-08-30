В Україні з 1 вересня запрацює електронний реєстр сертифікатів для авто

Із 1 вересня 2026 року в Україні повноцінно запрацює Реєстр сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з відновлення інфраструктури та транспорту України.

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Новий сервіс переводить процедуру сертифікації автомобілів із паперового формату в єдину електронну систему.

Як працюватиме електронна система

Реєстр об'єднає інформацію про сертифікати в одній системі та забезпечить доступ до неї виробникам, уповноваженим органам із сертифікації та державним органам.

Це дозволить миттєво перевіряти автентичність документів під час першої державної реєстрації авто та унеможливить підробки.

«Ми переводимо в цифру процедуру, яка фактично роками залишалася паперовою. Реєстр дає можливість бачити всю необхідну інформацію в одній системі та перевіряти її без паперових документів», — зазначив перший заступник міністра Сергій Деркач.

Наразі Реєстр працює у режимі дослідної експлуатації, до якого долучилися 33 виробники та 20 органів із сертифікації.

До 31 серпня Укртрансбезпека завершить внесення до бази даних усіх раніше виданих чинних сертифікатів. Раніше видані паперові документи залишатимуться чинними, переоформлювати їх не потрібно.

Наступний етап цифровізації розпочнеться 27 вересня 2026 року — з набранням чинності новим Технічним регламентом, який передбачає видачу сертифікатів виключно в електронній формі.

Крім того, у Міністерстві зазначили, що в межах євроінтеграції Україна планує змінити підхід до ввезених вживаних авто із закордону: замість процедури сертифікації перед першою реєстрацією запровадять обов’язковий технічний контроль, як це працює в країнах Євросоюзу.