Тім Кук йде з посади глави Apple

Кук не залишає компанію повністю: він стане головою ради директорів, тому його вплив на стратегію може зберігатись ще довгий час, вважає Yahoo Finance. За 15 років його роботи бізнес Apple значно розширився за рахунок сервісів та підписок, при цьому її критикують за відсутність нового продукту, який можна порівняти за масштабом з iPhone, і відставання у сфері ІІ.

Одним з головних досягнень глави компанії, що йде, став розвиток бізнесу навколо iPhone. Перший iPhone з'явився ще в 2007 році, за Стіва Джобса, але саме Куку вдалося значно збільшити кількість моделей і цінових категорій, створивши найскладніший ланцюжок поставок, пояснює аналітик BofA Global Research Вамсі Мохан.

З'явилися моделі з більшими екранами, потужнішими процесорами та камерами, орієнтовані на покупців преміальних пристроїв. А 9 вересня, як очікується, компанія покаже свій перший доладний гаджет.

Кук також створив широку екосистему продуктів, пов'язаних із iPhone, включаючи Apple Watch та AirPods.

У 2025 році на смартфони припало $209,5 млрд із $416,1 млрд загального виторгу компанії. А виручка сервісів, створених навколо iPhone, — музики, відстеження здоров'я, стримінгу — досягла $109,1 млрд, що зробило цей напрямок другим найбільшим бізнесом Apple, зазначає Yahoo Finance.

Частина успіху iPhone пов'язана з масштабною експансією на китайському ринку за Куку. Торік продажі там становили $64,3 млрд.

При Куку Apple зробила конфіденційність та безпеку даних одним із ключових елементів своєї стратегії, пише Yahoo Finance. Компанія вступала у протистояння з владою через вимоги надати способи обходу захисту своїх пристроїв.

З якою критикою зіткнулася компанія

Головна претензія до Кука пов'язана з тим, що Apple за час його керівництва не створила «наступника iPhone» — продукт, здатний замінити його як головний двигун зростання компанії, пише Yahoo Finance. Справа в тому, вважає Мохан, що «iPhone просто затьмарює все інше завдяки своєму масштабу та успіху».

Очікувань ринку не виправдала відеогарнітура Vision Pro, яка стала однією з перших нових продуктових категорій Apple за багато років. При цьому компанія використовує деякі технології, розроблені для гарнітури, у майбутніх розумних окулярах.