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30 серпня 2026, 11:59

Тім Кук йде з посади глави Apple

31 серпня Тім Кук залишить посаду генерального директора Apple, який обіймав з 2011 року. Незадовго до його вступу на посаду компанія стала найдорожчою у світі за ринковою вартістю, обійшовши Exxon Mobil. За Кука капіталізація зросла більш ніж у 13 разів, до $4,7 трлн. Зараз Apple — друга після Nvidia. Про це пише Оninvest.

31 серпня Тім Кук залишить посаду генерального директора Apple, який обіймав з 2011 року.

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Кук не залишає компанію повністю: він стане головою ради директорів, тому його вплив на стратегію може зберігатись ще довгий час, вважає Yahoo Finance. За 15 років його роботи бізнес Apple значно розширився за рахунок сервісів та підписок, при цьому її критикують за відсутність нового продукту, який можна порівняти за масштабом з iPhone, і відставання у сфері ІІ.

Перемоги Кука

Одним з головних досягнень глави компанії, що йде, став розвиток бізнесу навколо iPhone. Перший iPhone з'явився ще в 2007 році, за Стіва Джобса, але саме Куку вдалося значно збільшити кількість моделей і цінових категорій, створивши найскладніший ланцюжок поставок, пояснює аналітик BofA Global Research Вамсі Мохан.

З'явилися моделі з більшими екранами, потужнішими процесорами та камерами, орієнтовані на покупців преміальних пристроїв. А 9 вересня, як очікується, компанія покаже свій перший доладний гаджет.

Кук також створив широку екосистему продуктів, пов'язаних із iPhone, включаючи Apple Watch та AirPods.

У 2025 році на смартфони припало $209,5 млрд із $416,1 млрд загального виторгу компанії. А виручка сервісів, створених навколо iPhone, — музики, відстеження здоров'я, стримінгу — досягла $109,1 млрд, що зробило цей напрямок другим найбільшим бізнесом Apple, зазначає Yahoo Finance.

Частина успіху iPhone пов'язана з масштабною експансією на китайському ринку за Куку. Торік продажі там становили $64,3 млрд.

При Куку Apple зробила конфіденційність та безпеку даних одним із ключових елементів своєї стратегії, пише Yahoo Finance.

Компанія вступала у протистояння з владою через вимоги надати способи обходу захисту своїх пристроїв.

З якою критикою зіткнулася компанія

Головна претензія до Кука пов'язана з тим, що Apple за час його керівництва не створила «наступника iPhone» — продукт, здатний замінити його як головний двигун зростання компанії, пише Yahoo Finance. Справа в тому, вважає Мохан, що «iPhone просто затьмарює все інше завдяки своєму масштабу та успіху».

Очікувань ринку не виправдала відеогарнітура Vision Pro, яка стала однією з перших нових продуктових категорій Apple за багато років. При цьому компанія використовує деякі технології, розроблені для гарнітури, у майбутніх розумних окулярах.

Іншою проблемою стало відставання Apple у сфері генеративного ІІ. Компанія зіткнулася з критикою за повільні темпи впровадження нових технологій та відклала запуск оновленої версії Siri, яку представила ще 2024 року.

Водночас, завдяки відмові від участі в дорогих перегонах витрат на ІІ-чіпи та центри обробки даних, Apple виявилася захищеною від потрясінь, які зачіпають акції гіперскейлерів та інших ІІ-компаній.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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