Бізнес сплатив майже 3 млрд грн екоподатку: які регіони дали найбільше

За січень — липень 2026 року 32,5 тис. платників сплатили майже 3 млрд грн екологічного податку. Це на 18,9 млн грн, або на 0,6% більше, ніж за відповідний період минулого року. Про це йдеться у повідомленні ДПС.
30 серпня 2026, 8:41
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Хто забезпечив найбільші надходження
Найбільші надходження екологічного податку забезпечили платники:
- Києва — 619,8 млн грн;
- Дніпропетровської області - 579,4 млн грн;
- Івано-Франківської області - 308,0 млн грн;
- Запорізької області - 206,4 млн гривень.
Чому екологічний податок важливий
Екологічний податок є важливим джерелом фінансування природоохоронних заходів. Його надходження сприяють реалізації програм із захисту довкілля, відновлення природних ресурсів та підвищення рівня екологічної безпеки.
Хто сплачує податок
Платниками екологічного податку є суб'єкти господарювання, які здійснюють:
- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
- скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;
- розміщення відходів;
- утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів.
Джерело: Мінфін
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