НБУ змінює порядок розрахунку курсу гривні до євро з 1 вересня

Національний банк з 1 вересня 2026 року планує розраховувати довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12:00. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Як зазначає аналітик, це було анонсовано ще в травні.

За операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод у євро впритул наблизилася до 50%.

Проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют, розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара США, довідкового значення курсу гривні до євро й облікової ціни банківських металів» (далі — проєкт постанови) передбачає: