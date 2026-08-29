Національний банк з 1 вересня 2026 року планує розраховувати довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12:00. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
29 серпня 2026, 15:36
НБУ змінює порядок розрахунку курсу гривні до євро з 1 вересня
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Як зазначає аналітик, це було анонсовано ще в травні.
За операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод у євро впритул наблизилася до 50%.
Проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют, розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара США, довідкового значення курсу гривні до євро й облікової ціни банківських металів» (далі — проєкт постанови) передбачає:
- запровадження нового індикатора валютного ринку — довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12.00;
- запровадження змін до методики розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют (крім долара США) та облікової ціни банківських металів;
- нормативне закріплення визначення індикаторів валютного ринку;
- запровадження щоденної публікації інформації щодо угод базового ряду, які увійшли до розрахунку офіційного курсу гривні до долара США/довідкового значення курсу гривні до долара США, мінімального та максимального значення курсів базового ряду угод для розрахунку цих індикаторів, типу їх розрахунку (за звичайних або за особливих умов).
Джерело: Мінфін
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