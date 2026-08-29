Інвестиції в оборонку: де українським компаніям взяти мільйони (відео)

Український оборонний сектор перетворився на один із найдинамічніших секторів економіки: понад 3 000 приватних компаній, мільярдне виробництво дронів та дедалі більший інтерес міжнародних інвесторів. Тепер для українських виробників відкривається ще одне величезне джерело ресурсів — європейські програми фінансування.

У другому випуску подкасту Women in Capital говоримо з Ларисою Марченко, партнеркою Ernst & Young в Україні, експерткою з оборонних технологій та індустрій подвійного призначення у проєкті EU-Ukraine Business Engagement.

Розбираємо, де українському defense-бізнесу шукати фінансування в Європі, як працюють грантові програми ЄС та що потрібно українським виробникам, аби конкурувати на міжнародному ринку.