Український оборонний сектор перетворився на один із найдинамічніших секторів економіки: понад 3 000 приватних компаній, мільярдне виробництво дронів та дедалі більший інтерес міжнародних інвесторів. Тепер для українських виробників відкривається ще одне величезне джерело ресурсів — європейські програми фінансування.
29 серпня 2026, 15:10
Інвестиції в оборонку: де українським компаніям взяти мільйони (відео)
У другому випуску подкасту Women in Capital говоримо з Ларисою Марченко, партнеркою Ernst & Young в Україні, експерткою з оборонних технологій та індустрій подвійного призначення у проєкті EU-Ukraine Business Engagement.
Розбираємо, де українському defense-бізнесу шукати фінансування в Європі, як працюють грантові програми ЄС та що потрібно українським виробникам, аби конкурувати на міжнародному ринку.
Джерело: Мінфін
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