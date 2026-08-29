Пасажирам Wizz Air загрожує штраф за подушку для шиї: яка сума

Пасажирам Wizz Air варто враховувати правила авіакомпанії щодо подушок для шиї під час посадки на літак. За такий аксесуар можуть стягнути від 55 до 65 євро , якщо він не входить у встановлену норму ручної поклажі. Про це пише Avianews.

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В чому проблема

Подушка для шиї, яку пасажир одягає під час польоту, може розглядатися Wizz Air як окремий предмет ручної поклажі.

Згідно з правилами авіакомпанії, подушка для шиї не є окремим безкоштовним предметом. Якщо вона не поміщається в межах дозволеної норми ручної поклажі, до неї можуть застосовуватися збори за негабаритний або наднормативний багаж.

Коли ризик доплати вищий

Пасажири Wizz Air у соціальних мережах розповідають, що під час посадки працівники авіакомпанії не завжди звертають увагу на подушки для шиї. Водночас співробітник може перевірити, чи відповідає аксесуар вимогам щодо ручної поклажі.

Особливо це стосується пасажирів, які подорожують за базовим тарифом із мінімальною ручною поклажею. У нього входить невеликий рюкзак розміром до 40×30×20 сантиметрів.

Об'ємна подушка для шиї може не поміститися в такий рюкзак, через що її можуть розцінити як додатковий предмет.

Як уникнути додаткових витрат

Одним із варіантів можуть бути надувні подушки для шиї. У спущеному стані вони займають мало місця та можуть поміститися в кишені або невеликому рюкзаку.

Таким чином, пасажир може покласти подушку до дозволеної ручної поклажі перед проходженням контролю або посадкою та не ризикувати отримати додатковий збір.

Розмір доплати за наднормативний багаж у Wizz Air може становити від 55 до 65 євро.