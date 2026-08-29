Україна накопичила достатньо газу, щоб пройти зиму — Шмигаль

Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністра енергетики Денис Шмигаль.

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Скільки газу в сховищах

В українських підземних сховищах наразі накопичено 14,6 млрд куб. м газу. Це — цільовий показник наповненості ПСГ. Його досягли на місяць раніше від плану.

За такий результат Шмигаль подякував українським видобувним компаніям, «Оператору ГТС України», Нафтогазу та всім працівникам паливно-енергетичного комплексу.

«У частині запасів газу ми готові до осінньо-зимового періоду 2026/2027. Продовжуємо роботу за іншими напрямами», — написав міністр.