Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністра енергетики Денис Шмигаль.
29 серпня 2026, 11:24
Україна накопичила достатньо газу, щоб пройти зиму — Шмигаль
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Скільки газу в сховищах
В українських підземних сховищах наразі накопичено 14,6 млрд куб. м газу. Це — цільовий показник наповненості ПСГ. Його досягли на місяць раніше від плану.
За такий результат Шмигаль подякував українським видобувним компаніям, «Оператору ГТС України», Нафтогазу та всім працівникам паливно-енергетичного комплексу.
«У частині запасів газу ми готові до осінньо-зимового періоду 2026/2027. Продовжуємо роботу за іншими напрямами», — написав міністр.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі