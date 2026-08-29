Євро проти долара? Прогноз на вересень та головні ризики для ваших заощаджень (відео)

Рішення ЄЦБ та ФРС, високі ціни на нафту, ситуація на Близькому Сході, проблеми американської економіки та зростання попиту на валюту всередині України можуть суттєво впливати на долар, євро та гривню.

Ще один важливий тренд — євро поступово відвойовує позиції у долара. Українці дедалі активніше купують європейську валюту, а її частка у готівковій валюті, яку банки завозитимуть до України, може становити 45−55%.

Що буде з курсом у вересні?

Коли можливі найбільші стрибки долара та євро?

Чому нафта може стати одним із головних ризиків для гривні?

І в чому краще тримати заощадження — гривні, доларах, євро чи золоті?

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