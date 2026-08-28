У п'ятницю, 28 серпня, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 7 коп. до 79,91 грн/л, на дизельне пальне — на 17 коп. до 91,66 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
28 серпня 2026, 17:55
Ціни на АЗС 28 серпня: бензин подешевшав, газ подорожчав
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Як змінилися ціни за добу
- Бензин марки А-95 (преміум) — 83,62 грн/л (здешевшав на 2 коп.);
- Бензин марки А-95 — 79,91 грн/л (здешевшав на 7 коп.);
- Бензин марки А-92 — 76,88 грн/л (здешевшав на 7 коп.);
- Дизпальне — 91,66 грн/л (здешевшало на 17 коп.).
- Середня ціна автогазу становить 43,03 грн/л, що на 14 коп. дорожче порівняно із попереднім днем.
Які ціни на найбільших АЗС?
Найнижча з наведених мереж ціна бензину А-95 — на АЗС «Авантаж», де літр коштує 76,95 грн. Найдорожче його продають на WOG та OKKO — за 82,90 грн/л.
Джерело: Мінфін
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