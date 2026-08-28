Ціни на АЗС 28 серпня: бензин подешевшав, газ подорожчав

У п'ятницю, 28 серпня, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 7 коп. до 79,91 грн/л, на дизельне пальне — на 17 коп. до 91,66 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».