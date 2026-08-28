Курс валют на міжбанку на 28 серпня: долар і євро подешевшали

Після закриття міжбанку у п'ятницю, 28 серпня, курс долара та євро пішов вниз.

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Валютний ринок

Валюта Відкриття 28 серпня Закриття 28 серпня Зміни долар 44,63/44,66 44,55/44,58 8/8 євро 51,99/52,01 51,87/51,90 12/11

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,39−44,86 грн. Євро купують за 51,65 грн, а продають за 52,28 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,78−44,83, євро — 52,02−52,10 грн.

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