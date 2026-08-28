Після закриття міжбанку у п'ятницю, 28 серпня, курс долара та євро пішов вниз.
28 серпня 2026, 18:06
Курс валют на міжбанку на 28 серпня: долар і євро подешевшали
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Валютний ринок
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Відкриття 28 серпня
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Закриття 28 серпня
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Зміни
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44,63/44,66
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44,55/44,58
|
8/8
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51,99/52,01
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51,87/51,90
|
12/11
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,39−44,86 грн. Євро купують за 51,65 грн, а продають за 52,28 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,78−44,83, євро — 52,02−52,10 грн.
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Джерело: Мінфін
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