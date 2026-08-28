У вересні lifecell вимикає 3G у 17 областях України для прискорення 4G

З 3 вересня 2026 року мобільний оператор lifecell припиняє роботу мережі 3G у низці населених пунктів 17 областей України. Про це повідомляє пресслужба компанії .

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Звільнені частоти 2100 МГц оператор повністю переведе на стандарт 4G (LTE). Це дозволить збільшити швидкість мобільного інтернету в середньому на 20−30% та забезпечити стабільніший зв'язок під час пікових навантажень.

3G відключать у Житомирській області, у Миколаївській області (окрім самого міста Миколаєва), а також ще у 468 населених пунктах Вінницької, Волинської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей.

Базові станції у цих регіонах вже підготовлені до роботи. Протягом кількох тижнів після відключення 3G оператор розширить смугу 4G до максимальних 20 МГц. Переналаштування відбудеться без переривання послуг для клієнтів.

Що потрібно зробити абонентам

За даними lifecell, 88% користувачів у цих регіонах уже мають відповідні смартфони та SIM-картки, тому для них перехід відбудеться автоматично, без жодних додаткових дій.

Абонентам варто врахувати:

якщо 4G ще не працює, перевірте, чи увімкнено LTE у налаштуваннях телефону;

якщо SIM-картка застаріла, до 10 жовтня 2026 року її можна безплатно (за символічні 0,01 грн) замінити на USIM або eSIM у фірмових магазинах lifecell із збереженням номера;

якщо ви користуєтесь 2G-телефоном, відключення 3G нічого не змінить — голосовий зв'язок і надалі працюватиме в мережі 2G. Однак для доступу до швидкісного інтернету доведеться оновити не лише SIM-картку, а й сам смартфон.

За даними компанії, близько 9% абонентів досі використовують 2G-телефони. Саме для них перехід на новий стандарт зв'язку залишиться неактуальним без заміни пристрою.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, із 18 серпня «Київстар» також почав відключати 3G у низці населених пунктів та районів Дніпропетровської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Звільнені частоти оператор використає для розвитку 4G.

Крім того, СЕО «Київстар» повідомив, що розгортання мобільного зв’язку п’ятого покоління в Україні навряд чи відбудеться до завершення війни. Причина полягає в необхідності перевіряти сумісність 5G-обладнання з військовими системами.