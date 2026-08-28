Інвестиції в оборонку: де українським компаніям взяти мільони (відео)

Український оборонний сектор перетворився на один із найдинамічніших секторів економіки: понад 3 000 приватних компаній, мільярдне виробництво дронів та дедалі більший інтерес міжнародних інвесторів. Тепер для українських виробників відкривається ще одне величезне джерело ресурсів — європейські програми фінансування.