Український оборонний сектор перетворився на один із найдинамічніших секторів економіки: понад 3 000 приватних компаній, мільярдне виробництво дронів та дедалі більший інтерес міжнародних інвесторів. Тепер для українських виробників відкривається ще одне величезне джерело ресурсів — європейські програми фінансування.
28 серпня 2026, 14:45
Інвестиції в оборонку: де українським компаніям взяти мільони (відео)
У цьому відео ви дізнаєтесь:
- як сьогодні фінансується український оборонний сектор
- чому Україна стала одним зі світових лідерів у виробництві дронів
- які можливості відкриває European Defence Fund для українських компаній
- чим відрізняється фінансування R&D від грошей на розширення виробництва
- хто може претендувати на гранти ЄС і які вимоги висувають до компаній
- які програми фінансування існують для виробників дронів
- чому українському defense складно залучати великі приватні інвестиції
- які гранти, кредити, гарантії та equity-інструменти пропонує Європа
- які можливості відкриває Ukraine Facility для dual-use компаній
Джерело: Мінфін
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