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28 серпня 2026, 14:45

Інвестиції в оборонку: де українським компаніям взяти мільони (відео)

Український оборонний сектор перетворився на один із найдинамічніших секторів економіки: понад 3 000 приватних компаній, мільярдне виробництво дронів та дедалі більший інтерес міжнародних інвесторів. Тепер для українських виробників відкривається ще одне величезне джерело ресурсів — європейські програми фінансування.

Український оборонний сектор перетворився на один із найдинамічніших секторів економіки: понад 3 000 приватних компаній, мільярдне виробництво дронів та дедалі більший інтерес міжнародних інвесторів.

У цьому відео ви дізнаєтесь:

  • як сьогодні фінансується український оборонний сектор
  • чому Україна стала одним зі світових лідерів у виробництві дронів
  • які можливості відкриває European Defence Fund для українських компаній
  • чим відрізняється фінансування R&D від грошей на розширення виробництва
  • хто може претендувати на гранти ЄС і які вимоги висувають до компаній
  • які програми фінансування існують для виробників дронів
  • чому українському defense складно залучати великі приватні інвестиції
  • які гранти, кредити, гарантії та equity-інструменти пропонує Європа
  • які можливості відкриває Ukraine Facility для dual-use компаній
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Skeptik777
Skeptik777
28 серпня 2026, 15:16
#
Якби держава взяла на себе перевірку тих позичальників, а ще краще, створили фонд оборонних підприємств і людина купувала б частку того фонду, або облігацію цілого фонду, щоб не бути заручником банкрутства одного підприємства. Або самі підприєсмтва організувалися і якось то зробили… бо мені не вийде вибрати гарантоване підприємство, яке дасть прибуток. Таким фондом могли б керувати самі підприємства, щоб державні чинуші не пхали свої липкі лапи туди, але контроль та дотримання прав інвесторів покласти на державу. І гарантувати ті вклади. Зараз різні бариги типу швидких кредитів, позичають під 22%. Якби оборонний фонд позичав під ті самі 222, але 18 ішло б інвестору, а 4 ішло б на страхування ризиків, то це б спрацювало б.
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