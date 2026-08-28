Понад 500 тисяч клієнтів Ідея Банку оцінили зручність: які важливі функції має застосунок O.Bank

Ідея Банк пропонує повноцінний банківський функціонал з картками, платежами, фінансовими операціями та виписками, завдяки безпечному та простому у використанні застосунку O.Bank . Його легко встановити на свій девайс, щоб комфортно керувати власними фінансами онлайн.

На початок серпня 2026 року вже понад 512 тисяч клієнтів Ідея Банку зареєструвалися та завантажили на смартфон застосунок O.Bank. Порівняно з початком 2024 року кількість користувачів застосунку зросла в 3,5 рази. Про це розповів директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банк Віталій Могильов.

«У застосунку O.Bank можна оформити кредитну О.Картку з лімітом до 500 000 грн, з пільговим періодом до 92 днів та повністю дистанційним оформленням. Також можна оформити валютні картки та дебетну картку для зручного розміщення депозитів. У застосунку доступні всі функції для зручного керування карткою», — запевнив директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банк Віталій Могильов.

Строк кредитування — 1 рік (з автоматичною пролонгацією).

Реальна річна відсоткова ставка — 47,11% або 81,37%.

Важливо, що в застосунку клієнт може самостійно відкрити будь-який депозитний продукт банку, налаштувавши його параметри в межах доступних істотних умов.

«Деякі депозити, такі як вклад „Акційний“, який було запущено до дня народження банку з однією із найкращих відсоткових ставок на ринку — до 17,37% річних, передбачають можливість відтермінованого поповнення. Клієнт може відкрити вклад, одразу зафіксувавши вигідну ставку. А поповнити його вже пізніше, коли буде зручно. Крім того, клієнту доступне повне керування депозитом у застосунку. Це дає змогу заздалегідь планувати особистий бюджет і контролювати умови свого депозиту, не відвідуючи відділення банку», — зазначив директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банк Віталій Могильов.

Застосунок O.Bank має і кредитний функціонал. Зокрема, можна оформити кредит або кредитну картку. «Через застосунок також можна оформити розстрочку або оплату частинами. А для погашення кредиту у застосунку не обов’язково використовувати лише картки та рахунки Ідея Банку. Можна скористатися картками й інших банків, використавши посилання на оплату. У застосунку доволі легко переглянути графік погашення та актуальну заборгованість, і за потреби збільшити та перерозподілити ліміт кредитної картки», — розповів Віталій Могильов.

Важливі функції застосунку O.Bank від Ідея Банку:

· перевипуск та випуск додаткової картки до рахунку;

· можливість миттєво заблокувати та розблокувати картку;

· перекази з картки на картку, на рахунок, за номером телефону, через QR-код;

· змінення лімітів на зняття готівки, на оплату карткою, інтернет-розрахунків;

· змінення (збільшення/зменшення) кредитного ліміту;

· отримання нового PIN-коду до картки;

· поповнення картки з власних рахунків у Ідея Банку, з рахунків у інших банках та за допомогою Apple/Google Pay;

· оплата мобільного зв’язку та послуг інтернет-провайдерів;

· донати на ЗСУ;

· виписки з карток;

· розширені реквізити рахунків;

· запит договору на електронну пошту.



Ідея Банк постійно працює над розширенням функціоналу застосунку: впродовж 2025 року та першого півріччя 2026 року запущено платіжну сторінку, реалізовано поповнення з гаманців Apple/Google pay, запроваджено новий процес верифікації особи. Крім того, банк реалізував у застосунку оплату за QR-кодом з можливістю налаштування платежу для платника, додавання QR-коду з реквізитами до гаманця та відображення лімітів під час здійснення переказів. Ідея Банк також запустив оформлення у застосунку полісів ОСЦПВ, а ще додав у меню нові онлайн-депозити з дуже вигідними умовами.

Але застосунок — це не тільки важливий і комфортний фінансовий інструмент, але й повноцінний доступ до коштів, який приваблює злочинні організації. Тож, для забезпечення високого рівня безпеки експерти банку рекомендують клієнтам використовувати біометричну аутентифікацію та не повідомляти нікому свій код доступу для входу в застосунок.

«Важливо також не залишати смартфон без нагляду, своєчасно оновлювати операційну систему й мобільний застосунок, обов'язково встановлюючи їх лише з офіційних джерел. Окрему увагу варто приділяти безпечному користуванню цифровими сервісами: не переходити за підозрілими посиланнями, не розголошувати коди підтвердження та уважно перевіряти інформацію про операції в застосунку», — наголосив Віталій Могильов.

Щодо реєстрації, то для нових клієнтів вона відбувається через застосунок «Дія» за допомогою Дія.Підпису, а вся процедура займає лише кілька хвилин. «Якщо клієнт не має Дія.Підпису або актуальних даних у Bank.ID, найпростіший шлях — оформити у відділенні будь-який банківський продукт (картку, вклад тощо). Після цього в застосунку достатньо підтвердити фінансовий номер телефону і пройти верифікацію через селфі. І O.Bank можна повноцінно використовувати», — зазначив Віталій Могильов.

За його словами, для клієнта, який уже має активний фінансовий номер в Ідея Банку, реєстрація складається з кількох простих етапів: спочатку завантажується O.Bank (AppStore / GooglePlay), потім підтверджується номер телефону otp-кодом, після чого клієнт проходить ідентифікацію через селфі та створення кодів доступу. Наприкінці відбувається підписання договору otp-кодом.

Нагадаємо, у серпні стартував новий депозитний продукт від Ідея Банк — вклад «Акційний». Розмістити кошти можна на 6, 9, 12 місяців. Новий депозит присвячено 37-й річниці заснування банку, а відсоткова ставка становить від 16,77% до 17,37% річних. Мінімальна сума вкладу — від 1 грн.