Ідея Банк пропонує повноцінний банківський функціонал з картками, платежами, фінансовими операціями та виписками, завдяки безпечному та простому у використанні застосунку O.Bank. Його легко встановити на свій девайс, щоб комфортно керувати власними фінансами онлайн.
Понад 500 тисяч клієнтів Ідея Банку оцінили зручність: які важливі функції має застосунок O.Bank
На початок серпня 2026 року вже понад 512 тисяч клієнтів Ідея Банку зареєструвалися та завантажили на смартфон застосунок O.Bank. Порівняно з початком 2024 року кількість користувачів застосунку зросла в 3,5 рази. Про це розповів директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банк Віталій Могильов.
«У застосунку O.Bank можна оформити кредитну О.Картку з лімітом до 500 000 грн, з пільговим періодом до 92 днів та повністю дистанційним оформленням. Також можна оформити валютні картки та дебетну картку для зручного розміщення депозитів. У застосунку доступні всі функції для зручного керування карткою», — запевнив директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банк Віталій Могильов.
Строк кредитування — 1 рік (з автоматичною пролонгацією).
Реальна річна відсоткова ставка — 47,11% або 81,37%.
Важливо, що в застосунку клієнт може самостійно відкрити будь-який депозитний продукт банку, налаштувавши його параметри в межах доступних істотних умов.
«Деякі депозити, такі як вклад „Акційний“, який було запущено до дня народження банку з однією із найкращих відсоткових ставок на ринку — до 17,37% річних, передбачають можливість відтермінованого поповнення. Клієнт може відкрити вклад, одразу зафіксувавши вигідну ставку. А поповнити його вже пізніше, коли буде зручно. Крім того, клієнту доступне повне керування депозитом у застосунку. Це дає змогу заздалегідь планувати особистий бюджет і контролювати умови свого депозиту, не відвідуючи відділення банку», — зазначив директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банк Віталій Могильов.
Застосунок O.Bank має і кредитний функціонал. Зокрема, можна оформити кредит або кредитну картку. «Через застосунок також можна оформити розстрочку або оплату частинами. А для погашення кредиту у застосунку не обов’язково використовувати лише картки та рахунки Ідея Банку. Можна скористатися картками й інших банків, використавши посилання на оплату. У застосунку доволі легко переглянути графік погашення та актуальну заборгованість, і за потреби збільшити та перерозподілити ліміт кредитної картки», — розповів Віталій Могильов.
Важливі функції застосунку O.Bank від Ідея Банку:
· перевипуск та випуск додаткової картки до рахунку;
· можливість миттєво заблокувати та розблокувати картку;
· перекази з картки на картку, на рахунок, за номером телефону, через QR-код;
· змінення лімітів на зняття готівки, на оплату карткою, інтернет-розрахунків;
· змінення (збільшення/зменшення) кредитного ліміту;
· отримання нового PIN-коду до картки;
· поповнення картки з власних рахунків у Ідея Банку, з рахунків у інших банках та за допомогою Apple/Google Pay;
· оплата мобільного зв’язку та послуг інтернет-провайдерів;
· донати на ЗСУ;
· виписки з карток;
· розширені реквізити рахунків;
· запит договору на електронну пошту.
Ідея Банк постійно працює над розширенням функціоналу застосунку: впродовж 2025 року та першого півріччя 2026 року запущено платіжну сторінку, реалізовано поповнення з гаманців Apple/Google pay, запроваджено новий процес верифікації особи. Крім того, банк реалізував у застосунку оплату за QR-кодом з можливістю налаштування платежу для платника, додавання QR-коду з реквізитами до гаманця та відображення лімітів під час здійснення переказів. Ідея Банк також запустив оформлення у застосунку полісів ОСЦПВ, а ще додав у меню нові онлайн-депозити з дуже вигідними умовами.
Але застосунок — це не тільки важливий і комфортний фінансовий інструмент, але й повноцінний доступ до коштів, який приваблює злочинні організації. Тож, для забезпечення високого рівня безпеки експерти банку рекомендують клієнтам використовувати біометричну аутентифікацію та не повідомляти нікому свій код доступу для входу в застосунок.
«Важливо також не залишати смартфон без нагляду, своєчасно оновлювати операційну систему й мобільний застосунок, обов'язково встановлюючи їх лише з офіційних джерел. Окрему увагу варто приділяти безпечному користуванню цифровими сервісами: не переходити за підозрілими посиланнями, не розголошувати коди підтвердження та уважно перевіряти інформацію про операції в застосунку», — наголосив Віталій Могильов.
Щодо реєстрації, то для нових клієнтів вона відбувається через застосунок «Дія» за допомогою Дія.Підпису, а вся процедура займає лише кілька хвилин. «Якщо клієнт не має Дія.Підпису або актуальних даних у Bank.ID, найпростіший шлях — оформити у відділенні будь-який банківський продукт (картку, вклад тощо). Після цього в застосунку достатньо підтвердити фінансовий номер телефону і пройти верифікацію через селфі. І O.Bank можна повноцінно використовувати», — зазначив Віталій Могильов.
За його словами, для клієнта, який уже має активний фінансовий номер в Ідея Банку, реєстрація складається з кількох простих етапів: спочатку завантажується O.Bank (AppStore / GooglePlay), потім підтверджується номер телефону otp-кодом, після чого клієнт проходить ідентифікацію через селфі та створення кодів доступу. Наприкінці відбувається підписання договору otp-кодом.
Нагадаємо, у серпні стартував новий депозитний продукт від Ідея Банк — вклад «Акційний». Розмістити кошти можна на 6, 9, 12 місяців. Новий депозит присвячено 37-й річниці заснування банку, а відсоткова ставка становить від 16,77% до 17,37% річних. Мінімальна сума вкладу — від 1 грн.
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