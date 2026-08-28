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28 серпня 2026, 13:43

У Київській області знищено 400 тис. кв. м складів. Резерв скоротився до 2,5%

Економіст Андрій Шевчишин провів аналіз економічних втрат столичного регіону від російських обстрілів, зосередившись на складській нерухомості.

Економіст Андрій Шевчишин провів аналіз економічних втрат столичного регіону від російських обстрілів, зосередившись на складській нерухомості.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниСкільки складських площ втратив регіонЗа даними профільних аналітиків та Асоціації рітейлерів України (RAU), у Київській області знищено близько 400 000 кв.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скільки складських площ втратив регіон

За даними профільних аналітиків та Асоціації рітейлерів України (RAU), у Київській області знищено близько 400 000 кв. м комерційних складських площ. З них 80−100 тисяч кв. м припадали на мультитемпературні (холодильні) склади. Це є критично важливий і дефіцитний тип складських приміщень, необхідний для зберігання свіжих продуктів харчування.

Через ці втрати вільний резерв уцілілих якісних складів у Київському регіоні скоротився всього до 2,5%. Це означає, що ринок фактично залишився без запасу міцності: подальші удари по складській інфраструктурі вже майже нічим компенсувати.

Чому це посилює загальні втрати економіки

Ці цифри логічно продовжують попередню оцінку Шевчишина щодо втрат Києва від щоденних повітряних тривог — від $7 до $14 млн на день без урахування прямих збитків від прильотів.

Знищення складів — це вже саме той «інший порядок цифр» прямих втрат, про який ішлося раніше: знищений склад коштує не лише свою товарну вартість, а й запускає ланцюгову реакцію.

Рітейлер втрачає товар і дохід, логістична компанія — замовлення, виробник — канал збуту та кошти на нове виробництво.

До того ж більшість гравців ринку мають зобов'язання перед банками, тож подібні втрати збільшують частку проблемних кредитів у банківському секторі. Дефіцит холодильних складів особливо небезпечний для продовольчого ринку: через такі об'єкти проходить логістика свіжих продуктів, і їх найважче швидко замінити чи побудувати заново.

Скорочення вільного резерву до 2,5% означає, що ринок складської нерухомості Київського регіону вже вичерпав здатність амортизувати нові удари: кожен наступний приліт по складу тепер напряму б'є по спроможності бізнесу продовжувати роботу, а не просто скорочує «запас міцності», як це було раніше.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, Фонд державного майна України розпочав аудит складських приміщень державних підприємств, щоб визначити площі, які можна буде передати в користування компаніям, що постраждали внаслідок російських обстрілів.

Попередньо йдеться про кілька сотень тисяч квадратних метрів потенційних складських площ. Водночас ця цифра поки є лише формальною, оскільки всі об'єкти необхідно перевірити безпосередньо на місцях.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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