У Київській області знищено 400 тис. кв. м складів. Резерв скоротився до 2,5%

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Скільки складських площ втратив регіон

За даними профільних аналітиків та Асоціації рітейлерів України (RAU), у Київській області знищено близько 400 000 кв. м комерційних складських площ. З них 80−100 тисяч кв. м припадали на мультитемпературні (холодильні) склади. Це є критично важливий і дефіцитний тип складських приміщень, необхідний для зберігання свіжих продуктів харчування.

Через ці втрати вільний резерв уцілілих якісних складів у Київському регіоні скоротився всього до 2,5%. Це означає, що ринок фактично залишився без запасу міцності: подальші удари по складській інфраструктурі вже майже нічим компенсувати.

Чому це посилює загальні втрати економіки

Ці цифри логічно продовжують попередню оцінку Шевчишина щодо втрат Києва від щоденних повітряних тривог — від $7 до $14 млн на день без урахування прямих збитків від прильотів.

Знищення складів — це вже саме той «інший порядок цифр» прямих втрат, про який ішлося раніше: знищений склад коштує не лише свою товарну вартість, а й запускає ланцюгову реакцію.

Рітейлер втрачає товар і дохід, логістична компанія — замовлення, виробник — канал збуту та кошти на нове виробництво.

До того ж більшість гравців ринку мають зобов'язання перед банками, тож подібні втрати збільшують частку проблемних кредитів у банківському секторі. Дефіцит холодильних складів особливо небезпечний для продовольчого ринку: через такі об'єкти проходить логістика свіжих продуктів, і їх найважче швидко замінити чи побудувати заново.

Скорочення вільного резерву до 2,5% означає, що ринок складської нерухомості Київського регіону вже вичерпав здатність амортизувати нові удари: кожен наступний приліт по складу тепер напряму б'є по спроможності бізнесу продовжувати роботу, а не просто скорочує «запас міцності», як це було раніше.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, Фонд державного майна України розпочав аудит складських приміщень державних підприємств, щоб визначити площі, які можна буде передати в користування компаніям, що постраждали внаслідок російських обстрілів.

Попередньо йдеться про кілька сотень тисяч квадратних метрів потенційних складських площ. Водночас ця цифра поки є лише формальною, оскільки всі об'єкти необхідно перевірити безпосередньо на місцях.