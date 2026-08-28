У п'ятницю, 28 серпня, середній курс долара утримався. Євро втратило 2 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу.
28 серпня 2026, 12:09
Курс валют 28 серпня: що відбувається з доларом та євро
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,40−44,87 грн. Євро купують за 51,70 грн, а продають за 52,30 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,70−44,80, євро — 51,95−52,15 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,63/44,66 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,99/52,01 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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