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28 серпня 2026, 8:59

США відновлять «призові суди», щоб конфісковувати іранські нафтові танкери як воєнні трофеї

Міністерство юстиції США планує відновити роботу морських «призових судів» (prize courts), щоб спростити конфіскацію іранських нафтових танкерів як воєнних трофеїв, адже це має допомогти покрити витрати на війну. Про це повідомляє Fox Business спираючись на слова трьох обізнаних джерел.

Міністерство юстиції США планує відновити роботу морських «призових судів» (prize courts), щоб спростити конфіскацію іранських нафтових танкерів як воєнних трофеїв, адже це має допомогти покрити витрати на війну.

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Використання призових судів дасть уряду США право продавати нафту чи інший вантаж із суден, які порушили блокаду, а виручені кошти передаватимуть Міністерству фінансів.

*Рrize courts — це спеціалізовані федеральні суди, які в умовах війни визначають, що захоплене вороже майно (судна, вантаж) переходить у власність держави. На відміну від звичайної конфіскації, це формальна юридична процедура: суд розглядає обставини захоплення і виносить рішення, яке робить перехід власності законним і захищеним від подальших позовів.

Що таке призове право і чому про нього згадали зараз

«Наші інтереси національної безпеки можуть вимагати від збройних сил США захоплювати судна чи вантаж, що підтримують ворога під час військового конфлікту. Якщо це станеться, наші федеральні суди мають бути готові вирішувати долю захоплених суден і вантажів», — заявив прокурор США у Південному окрузі Техасу Аарон Райтц.

США використовували призові суди ще з часів Війни за незалежність, але практика активно не застосовувалася від Іспано-американської війни кінця XIX століття. За ранніми правилами, законно захоплені судна й вантаж продавали, а виручені кошти передавали екіпажу, що здійснив захоплення. Цю практику скасували у 1899 році, коли військові прагнули обмежити приватне каперство та привести до ладу воєнно-правові рамки.

Юридичні виклики та можлива протидія

Якщо план втілять у життя, він, імовірно, викличе судові позови з боку судноплавних компаній, чиї судна захопили під час блокади, а також грошові претензії з боку жертв іранського тероризму щодо захоплених активів.

Призові суди занепали через розвиток морської війни — з появою підводних човнів у Першу світову війну та поширенням авіації у Другу флотським екіпажам стало значно складніше зупиняти й оглядати судна, а потім доправляти їх у порт для судового розгляду. За аналізом Дослідницької служби Конгресу 2022 року, юрисдикція над справами про призи належить винятково федеральним окружним судам, що засідають «в адміралтействі», тобто розглядають спеціалізовані морські справи.

Втім, за даними Військово-морського інституту США, жодної справи про воєнні трофеї не розглядали в судах ані в Першу, ані в Другу світову війну, ані в наступні десятиліття.

Читайте також: США відправили на металобрухт два підсанкційні танкери, які ходили під прапором росії

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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