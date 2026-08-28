Українська компанія судиться з австрійським страховиком через відмову відшкодувати збитки за втрачене майно

Верховний Суд розглядає спір між страховою компанією УНІКА, що входить до австрійської групи UNIQA Insurance Group, та підприємствами «Віндкрафт Таврія» і «Віндкрафт Каланчак» — власниками вітрових електростанцій у Херсонській області. Про це повідомляє Unian .

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Енергетичні компанії вимагають страхового відшкодування через втрату контролю над активами внаслідок російської окупації. Сумарно в двох справах вимоги перевищують 10 млрд грн. У справі «Віндкрафт Таврія» суд першої інстанції раніше зобов'язав стягнути зі страховика понад 2,5 млрд грн, але апеляційний суд це рішення скасував, і тепер справу розглядає Верховний Суд.

Австрійська сторона стежить за процесом

Посольство Австрії в Україні у 2025 році направило до суду ноту з проханням дозволити присутність свого представника на засіданнях як спостерігача. У відомстві пояснювали це «значущістю процесу для інвестиційної привабливості України». Увагу до справи також привернула особиста зустріч посла Австрії Роберта Мюллера з головою Верховного Суду Станіславом Кравченком.

Окремі джерела вказують також на контакти з послом у розмовах ексзаступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, зафіксованих НАБУ в межах операції «Феміда». Офіційного підтвердження цих даних з боку антикорупційних органів наразі немає.

Раніше суддя В С Олег Случ заявив про самовідвід через дружні стосунки з представником UNIQA, а представники «Віндкрафт» на одному з етапів розгляду клопотали про відвід судді, розцінюючи дії австрійської сторони як можливий тиск.

Чому справа може вийти на міжнародний рівень

Бенефіціарами групи «Віндкрафт» є громадяни Швеції Карл Олоф Річард Стурен та Йохан Свен Річард Боден. На відкритті Новотроїцької ВЕС у 2017 році особисто була присутня державна секретарка МЗС Швеції Ева Сведлінг. Це дає підстави припускати можливий інтерес шведської сторони до перебігу справи.

Конфлікт інтересів посилює й те, що втрачене енергетиками майно закладене українським банкам, зокрема Ощадбанку, тому рішення у страховому спорі може безпосередньо вплинути на інтереси державного кредитора. Окремі аналітики також припускають, що результат судового розгляду потенційно може позначитися на відносинах України зі Швецією та Австрією, що небажано в умовах російського вторгнення.

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