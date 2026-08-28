Супермаркети хочуть перекласти втрати від російських атак на виробників: що буде з цінами

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Видання отримало листи, які найбільші мережі розіслали виробникам після ударів по розподільчих центрах на початку серпня. Кожен лист містить додаткову угоду про так званий «механізм розділення ризиків»: якщо товар знищено, виробник не отримає половини його вартості.

Що саме змінюють ритейлери

За чинними договорами право власності на товар переходить до ритейлера в момент відвантаження на склад, а виробник отримує оплату лише через 30−50 днів. Novus, «Сільпо» та «Фора» пропонують, щоб у разі знищення товару мережа просто не повертала половину цієї відкладеної суми, тобто відповідальність ділилася б «50 на 50».

Найжорсткіші умови висунула мережа АТБ: посилаючись на воєнний стан, вона хоче визнати, що право власності на знищений товар не переходило до ритейлера взагалі, а лишалося за виробником, щоб усі збитки лягали на постачальника. За словами одного з виробників, компанія прямо попереджає: хто не підпише угоду, з тим припинять співпрацю.

Як виробники намагаються протистояти

Виробники через профільні об'єднання (Спілку молочних підприємств та Союз птахівників) двічі намагалися достукатися до влади, зокрема через зустрічі в Мінагрополітики, Мінекономіки та Офісі президента. Жодна не дала результату: представники ритейлу відмовилися обговорювати ситуацію колективно, наполягаючи на переговорах з кожним виробником окремо.

За інформацією джерел видання, поки жоден постачальник не погодився на нові умови. В асоціаціях побоюються, що згода хоча б однієї компанії стане аргументом мереж у переговорах з рештою.

Наслідки для цін можуть проявитися не одразу. Але якщо виробники підпишуть нові угоди, а товар згорить на складі під час наступного удару, компанії доведеться вдруге фінансувати виробництво того самого обсягу продукції.

Компенсувати це можна буде лише через підвищення відпускних цін. І це найбільш вирогідно.

Або, якщо мережі на це не погодяться, через скорочення виробництва, що зрештою вдарить по асортименту на полицях і скороченню робочих місць.

Публічно опитані УП ритейлери здебільшого відмовилися коментувати ситуацію. Відповіла лише мережа АТБ, яка назвала додаткову угоду предметом переговорів, а не ультиматумом.

Додатково

Як повідомляє єРадар, рф масовано вдарила по великим логістичним комплексах, складах та мережах супермаркетів на Київщині.



Постраждали логістичний центр «Епіцентр Калинівка», «Бергер Карго Україна» (Berger Cargo) та ТОВ «Альфа Девелопмент Груп», де розміщувалися склади провідних компаній та мереж: