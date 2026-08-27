Курс валют на міжбанку: долар і євро подорожчали на 6 копійок

Після закриття міжбанку у четвер, 27 серпня, курс долара та євро показали однакові результати: вони подорожчали на 6 копійок.

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Валютний ринок

Валюта Відкриття 25 серпня Закриття 25 серпня Зміни долар 44,57/44,60 44,63/44,67 6/7 євро 51,95/51,98 52,01/52,04 6/6

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,39−44,86 грн. Євро купують за 51,67 грн, а продають за 52,30 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,75−44,85, євро — 51,93−52,15 грн.

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