Після закриття міжбанку у четвер, 27 серпня, курс долара та євро показали однакові результати: вони подорожчали на 6 копійок.
27 серпня 2026, 17:40
Курс валют на міжбанку: долар і євро подорожчали на 6 копійок
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Валютний ринок
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Відкриття 25 серпня
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Закриття 25 серпня
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Зміни
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44,57/44,60
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44,63/44,67
|
6/7
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51,95/51,98
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52,01/52,04
|
6/6
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,39−44,86 грн. Євро купують за 51,67 грн, а продають за 52,30 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,75−44,85, євро — 51,93−52,15 грн.
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Джерело: Мінфін
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