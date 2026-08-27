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27 серпня 2026, 19:05

Нові Volvo обмінюватимуться попередженнями про небезпеку на дорозі

Нове оновлення програмного забезпечення дало моделям Volvo EX60, EX90 та ES90 має здатність попереджати водіїв інших таких же Volvo про потенційно небезпечні об'єкти на дорозі. Про це повідомляє Аutocar.

Нове оновлення програмного забезпечення дало моделям Volvo EX60, EX90 та ES90 має здатність попереджати водіїв інших таких же Volvo про потенційно небезпечні об'єкти на дорозі.

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Система використовує датчики й камери автомобіля, щоб виявляти три типи загроз: великих тварин на узбіччі, вразливих учасників руху (туристів і велосипедистів), а також дорожні роботи попереду.

Автомобіль спочатку попереджає водія ще до того, як той сам помітить небезпеку, а далі завантажує дані про її місцезнаходження в хмару. Звідти інформація надходить до інших Volvo поблизу, коли ті наближаються до цього місця, і потенційно допомагає уникнути зіткнення.

Усі автомобілі, підключені через європейську програму European Data for Road Safety, зможуть читати ці попередження теж.

Чому Volvo не поспішала з таким рішенням

Керівниця з безпеки Volvo Оса Гаглунд розповіла Autocar, що подібні системи стали можливими завдяки суттєво зрослій обчислювальній потужності нових моделей порівняно з попередніми поколіннями бренду. За її словами, ключовим завданням при впровадженні системи було не перевантажити водіїв інформацією та зробити попередження такими, щоб їм можна було довіряти, інакше водії просто перестануть на них зважати.

«Нам треба переконатися, що кожне попередження має для вас сенс. Якщо через раз воно не має сенсу, саме тоді ви перестаєте довіряти системі», — пояснила Гаглунд.

Нова технологічна платформа автомобілів, за її словами, критично важлива саме для точності. Тепер, маючи достатньо даних і можливість їх аналізувати й тренувати на них програмні моделі, компанія стала «достатньо зрілою», щоб навчити систему попереджати, коли це доречно, і не турбувати водія в інших випадках.

Ширша амбіція Volvo, за словами Гаглунд, — не забирати контроль над автомобілем у водія, а підтримувати його в ті моменти, коли рівень уваги людини знижується: машина, на відміну від людини, не втомлюється й не відволікається.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, Volvo разом із Google тестує нову функцію, яка дозволить штучному інтелекту Gemini аналізувати дорогу через камеру автомобіля. Очікується, що це зробить голосового помічника значно кориснішим під час поїздок.

У майбутньому можливості Gemini планують розширити. Зокрема, штучний інтелект буде пояснювати значення дорожніх знаків іноземною мовою, аналізувати дорожню обстановку та допомагати під час навігації.

Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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