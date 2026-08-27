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27 серпня 2026, 16:58

Кабмін засекретив декларації військових ще на рік після завершення воєнного стану

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає відтермінування публічного доступу до декларацій окремих категорій осіб, залучених до оборони України. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає відтермінування публічного доступу до декларацій окремих категорій осіб, залучених до оборони України.

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Йдеться про осіб, які безпосередньо беруть участь у веденні воєнних або бойових дій, виконують завдання в інтересах національної безпеки й оборони, або перебувають на тимчасово окупованих територіях у зв'язку зі збройною агресією рф.

Що зміниться в доступі до декларацій

За чинним підходом публічний доступ до декларацій має відновлюватися одразу після припинення або скасування воєнного стану. Усі вилучені декларації повертаються у відкритий доступ Реєстру з наступного дня. При цьому, як зазначили в НАЗК, декларації можуть відкрити й раніше, ще до завершення дії воєнного стану.

Кабмін же пропонує встановити додатковий рік, протягом якого декларації зазначених категорій осіб залишатимуться недоступними для широкого загалу.

Уряд пояснює це безпековими ризиками.

«Публічний доступ до їхніх декларацій пропонується відкривати через один рік після припинення або скасування воєнного стану, адже інформація про місце проживання, фінансовий стан або членів сім'ї таких осіб може бути використана ворогом», — пояснили в КМУ.

За словами урядовців, мета рішення — зменшити ризики для життя та безпеки військовослужбовців, правоохоронців, розвідників та інших осіб, залучених до оборони, а також членів їхніх родин.

Обов'язок подавати декларації залишається

Законопроєкт не передбачає скасування самого декларування: особи й надалі зобов'язані будуть подавати декларації в установленому порядку. Йдеться лише про відтермінування відкритого публічного доступу до цієї інформації для окремих категорій осіб, які виконують завдання в умовах збройної агресії.

У Міноборони підтримали ініціативу уряду, наголосивши, що ворог не повинен отримувати з відкритих джерел інформацію, яка може створити загрозу для військових та їхніх родин.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Skeptik777
Skeptik777
27 серпня 2026, 19:38
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Нахіба? Щоб не видно було, що зампотил скоптив сотню лямів?
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