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27 серпня 2026, 15:00

Інвестори криптовалют відчувають «екстремальну жадібність» уперше з 2025 року

27 серпня ціна біткоїна повернулася до позначки $80 000, капіталізація ширшого криптовалютного ринку зросла на 2,5% — до $2,7 трлн, а Індекс страху та жадібності (FGI) CoinMarketCap уперше з 2025 року досяг позначки 82 пункти та зараз перебуває в зоні «екстремальної жадібності».

27 серпня ціна біткоїна повернулася до позначки $80 000, капіталізація ширшого криптовалютного ринку зросла на 2,5% — до $2,7 трлн, а Індекс страху та жадібності (FGI) CoinMarketCap уперше з 2025 року досяг позначки 82 пункти та зараз перебуває в зоні «екстремальної жадібності».

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Ще в середині цього місяця FGI CMC не перевищував 40 пунктів і вказував на страх серед інвесторів. Однак після повернення крипторинку до зростання, поштовхом до якого стала зустріч Трампа з керівниками найбільших криптокомпаній, настрої різко змінилися, і менш ніж за два тижні FGI досяг 80 пунктів — межі між «жадібністю» та «екстремальною жадібністю».

Що таке FGI і чому це важливо?

Індекс страху та жадібності CoinMarketCap — це запатентований інструмент, який вимірює переважаючі настрої на криптовалютному ринку. Значення індексу варіюється від 0 до 100, де нижчі показники свідчать про екстремальний страх, а вищі — про екстремальну жадібність. Водночас діапазон 40−60 пунктів вказує на нейтральні настрої.

FGI CMC розраховується з використанням п’яти ключових компонентів:

1. Ціновий імпульс — аналізує динаміку цін 10 провідних криптовалют за ринковою капіталізацією, за винятком стейблкоїнів. Він оцінює, як ці монети поводяться відносно одна одної та ширшого ринку.

2. Волатильність — включає індекси очікуваної волатильності Volmex (BVIV та EVIV) для біткоїна (BTC) та Ethereum (ETH), які надають прогнозні показники очікуваної волатильності на наступні 30 днів.

3. Ринок деривативів — враховує співвідношення пут- і колл-опціонів на ринках опціонів BTC та ETH. Вище співвідношення пут-опціонів до колл-опціонів може свідчити про вищу волатильність і ведмежі очікування серед інвесторів.

4. Структура ринку — аналізує відносну вартість біткоїна на ринку для вимірювання співвідношення між ринковою капіталізацією BTC та основних стейблкоїнів.

5. Власні дані CMC — індекс також використовує пошукові запити за ключовими словами, дані із соціальних мереж і показники залученості користувачів для відображення ринкових настроїв, інтересу роздрібних інвесторів і нових тенденцій.

Наразі FGI CMC є одним із найбільш цитованих індексів такого типу, на який звертають увагу провідні фінансові медіа та аналітичні платформи, зокрема Bloomberg, Reuters і CNBC.

Ринок стрімко перегрівається?

Практичне застосування індексу полягає в оцінці загальних настроїв на крипторинку та можливого поведінкового сценарію інвесторів. Так, високе значення може свідчити про надмірну жадібність, що іноді вказує на перегрів ринку та можливу потребу в корекції. І навпаки, низьке значення може означати, що страх тисне на ціни вниз, потенційно створюючи можливості для купівлі.

Водночас деякі інвестори використовують індекс як частину контрінвестиційної стратегії — «боятися, коли інші жадібні, і бути жадібним, коли інші бояться». Тому екстремальна жадібність може бути сигналом для розгляду можливості фіксації прибутку або продажу частини активів, тоді як екстремальний страх може вказувати на потенційні можливості для купівлі.

CoinMarketCap рекомендує використовувати свій FGI разом з іншими аналітичними інструментами та індикаторами й застерігає від його ізольованого застосування під час ухвалення інвестиційних рішень.

Джерело: Мінфін
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