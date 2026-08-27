НКЦПФР пояснила, чому високі дивіденди не завжди хороша новина для інвестора

Купівля акцій ще не означає автоматичний заробіток — вартість паперів може як зростати, так і падати, а компанія не зобов'язана регулярно ділитися прибутком з акціонерами.Про це розповіла Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

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Чому прибуток є, а дивідендів може не бути

Акція — це цінний папір, який засвідчує майнові права власника щодо акціонерного товариства, зокрема право на дивіденди, якщо компанія ухвалить рішення їх виплачувати. Але наявність прибутку не означає автоматичного розподілу коштів між акціонерами.

Отримавши прибуток, компанія може спрямувати його на:

придбання нового обладнання чи відкриття нових точок продажу;

фінансування нових проєктів;

погашення боргів;

формування фінансового резерву;

виплату дивідендів акціонерам.

Тобто навіть прибуткова компанія може не виплачувати дивіденди — і це саме по собі не свідчить про проблеми в бізнесі. Гроші, не розподілені сьогодні, можуть інвестувати в розвиток, і якщо ці вкладення виявляться успішними, вартість акцій компанії згодом може зрости.

Як відбувається виплата дивідендів

Між моментом, коли компанія отримала прибуток, і моментом, коли інвестор отримав гроші на рахунок, є кілька окремих етапів:

Отримується фінансовий результат за звітний період. Ухвалюється рішення, чи залишити прибуток у бізнесі, чи спрямувати його частину на дивіденди. Якщо приймається рішення про виплату, то визначаються розмір дивідендів і строки. Формується перелік акціонерів, які мають право на отримання виплат. Кошти перераховують акціонерам у встановленому порядку.

Право на дивіденди мають лише ті, хто включений до відповідного переліку, сформованого згідно із законодавством. Виплата власникам акцій одного типу й класу відбувається пропорційно до кількості належних їм акцій: за умовного дивіденду 4 грн на акцію власник 100 акцій отримає 400 грн, власник 1000 акцій — 4000 грн, а власник 10 000 акцій — 40 000 грн до оподаткування.

В Україні виплата може відбуватися через депозитарну систему за схемою: акціонерне товариство → Центральний депозитарій → депозитарна установа → акціонер. Це звільняє акціонера від потреби щоразу підтверджувати кількість своїх акцій напряму перед компанією.

Чому великі виплати — це не завжди добре

На перший погляд, що більші дивіденди — то краща інвестиція. Але на практиці великі виплати можуть бути разовими. Наприклад, після продажу частини бізнесу чи за рахунок накопиченого прибутку попередніх років. І навпаки: компанія, яка зараз не платить дивіденди, може активно інвестувати в розвиток, створюючи передумови для зростання вартості акцій у майбутньому.

Тому інвесторам варто дивитися не лише на розмір виплат. Дохід від акцій можна отримати двома способами:

Дивіденди, якщо компанія вирішила спрямувати частину прибутку на їх виплату. Зростання вартості акцій, якщо ринкова ціна паперів піднялася вище ціни придбання.

Жоден із цих способів заробітку не гарантований: ціна акцій може знизитися, а компанія може зменшити дивіденди або взагалі відмовитися від їх виплати.

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