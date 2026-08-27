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27 серпня 2026, 12:33

Податки через Apple Pay та Google Pay: як зміниться Електронний кабінет ДПС

Державна податкова служба України 26 серпня презентувала UI/UX-концепцію оновленого Електронного кабінету платника податків для фізичних осіб — підприємців. Новий інтерфейс має спростити навігацію, автоматизувати заповнення даних, забезпечити повноцінну роботу зі смартфона та дати можливість сплачувати податки через Apple Pay і Google Pay.

Державна податкова служба України 26 серпня презентувала UI/UX-концепцію оновленого Електронного кабінету платника податків для фізичних осіб — підприємців.

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Що зміниться

Одна з основних змін стосуватиметься головної сторінки. Після входу користувач одразу бачитиме інформацію про наявність податкового боргу, звіти, які необхідно подати, питання, що потребують уваги, та найближчі важливі дати.

Інтерфейс буде персоналізованим і адаптуватиметься залежно від типу користувача. Передбачаються різні сценарії для громадян, ФОПів та бухгалтерів, які одночасно працюють із кількома підприємствами або підприємцями.

«Ми послідовно переходимо до моделі „Податкова як сервіс“, у центрі якої — потреби платника. Наша мета — змінити саму логіку взаємодії з податковою: від складних процедур і необхідності самостійно шукати відповіді — до зрозумілого, передбачуваного та проактивного сервісу», — заявив заступник голови ДПС з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Панченко.

За його словами, оновлений Кабінет має перетворитися на єдиний персоналізований цифровий простір, який допомагатиме користувачам своєчасно виконувати податкові обов’язки.

Автоматичне заповнення

Ще одним напрямом модернізації стане скорочення обсягу інформації, яку платникам доводиться вводити вручну. Якщо необхідні відомості вже є в інформаційних ресурсах ДПС, система використовуватиме їх для автоматичного передзаповнення відповідних полів.

Таким чином, підприємцям не потрібно буде повторно вносити інформацію, яка вже є в розпорядженні податкової служби.

Також планується спростити процес сплати податкових зобов’язань. Електронний кабінет показуватиме необхідну суму та пропонуватиме користувачу доступні способи оплати.

Серед них — платіжні системи, Apple Pay та Google Pay, а також QR-код НБУ, за допомогою якого платіж можна буде провести через власний банк.

Окрему увагу розробники приділяють роботі зі смартфонів. Основні податкові операції планують зробити повноцінно доступними з мобільних пристроїв без необхідності переходити на комп’ютерну версію сервісу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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