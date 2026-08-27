Разова допомога до Дня Незалежності: ПФУ спрямував 1,6 млрд грн на виплату

Пенсійний фонд України спрямував 1,6 млрд грн на виплату разової грошової допомоги до Дня Незалежності України. Станом на 25 серпня кошти спрямовано для виплат 1 млн 463 тис. ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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Хто отримує виплату

Виплата здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 року № 1396 «Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах».

У 2026 році отримувачі пенсій, житлових субсидій або пільг, які мають право на таку допомогу, отримали її у визначену дату разом із пенсією, субсидією чи пільгою.

Виняток становлять особи, які проходять службу, зокрема військову.

Як виплачують допомогу військовим

Для осіб, які проходять службу, Пенсійний фонд профінансував кошти військовим частинам, установам та організаціям за місцем служби.

Такі виплати здійснюються на підставі поданих заявок.

Хто має звернутися до Пенсійного фонду

Інші особи, які мають право на разову грошову виплату, але не є пенсіонерами, не отримують субсидій чи пільг і не проходять службу, можуть отримати допомогу за зверненням до органу Пенсійного фонду України.

Тобто таким отримувачам потрібно самостійно подати заяву до ПФУ.

До якого терміну можна подати заяву

Якщо особа не отримала одноразову допомогу, але набула статусу ветерана війни до 24 серпня та має відповідне посвідчення, вона може звернутися за виплатою до органу Пенсійного фонду.

Заяву потрібно подати до 1 листопада поточного року.

Подати заяву можна, зокрема, онлайн.