У четвер, 27 серпня, середній курс долара додав 1 копійку в покупці та втратив 2 копійки у продажу. Євро втратило 5 копійок у купівлі та 3 копійки у продажу.
27 серпня 2026, 10:40
Курс валют 27 серпня: що відбувається з доларом та євро
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Валютний ринок
Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,41−44,86 грн. Євро купують за 51,68 грн, а продають за 52,33 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,67−44,78, євро — 51,95−52,15 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,57/44,60 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,94/51,97 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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