З початку року в Україні було реалізовано понад 3,5 тис. нових субкомпактних кросоверів. Найпопулярнішою моделлю в цьому сегменті стала Toyota Yaris Cross. Про це повідомляє Укравтопром.
Маленькі кросовери в Україні: які моделі стали найпопулярнішими
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Які авто обирали українці
Обираючи невеликий кросовер, українці найчастіше віддавали перевагу автомобілям із традиційним двигуном внутрішнього згоряння.
- Такі моделі охопили 58% ринку нових субкомпактних кросоверів.
- Гібридні автомобілі в цьому сегменті обрали близько 36% покупців.
- На електромобілі припало майже 6% продажів.
Найпопулярніші моделі
Лідером продажів серед нових субкомпактних кросоверів стала Toyota Yaris Cross — з початку року в Україні реалізували 700 таких авто.
Друге місце посіла Suzuki Vitara з результатом 435 проданих автомобілів.
Третю сходинку зайняв Hyundai Venue — 256 авто.
До п’ятірки найпопулярніших також увійшли Chery Tiggo 4 (249 од.) та Volkswagen T-Roc (240 од.).
Топ-5 субкомпактних кросоверів в Україні
- Toyota Yaris Cross — 700 од.;
- Suzuki Vitara — 435 од.;
- Hyundai Venue — 256 од.;
- Chery Tiggo 4 — 249 од.;
- Volkswagen T-Roc — 240 од.
Що показує рейтинг
Структура продажів свідчить, що попри зростання інтересу до гібридів та електромобілів, у сегменті субкомпактних кросоверів українці все ще частіше обирають моделі з традиційними двигунами.
Водночас частка гібридів у 36% показує, що покупці дедалі активніше розглядають економніші варіанти для міської експлуатації.
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