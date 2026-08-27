Маленькі кросовери в Україні: які моделі стали найпопулярнішими

З початку року в Україні було реалізовано понад 3,5 тис. нових субкомпактних кросоверів. Найпопулярнішою моделлю в цьому сегменті стала Toyota Yaris Cross. Про це повідомляє Укравтопром.

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Які авто обирали українці

Обираючи невеликий кросовер, українці найчастіше віддавали перевагу автомобілям із традиційним двигуном внутрішнього згоряння.

Такі моделі охопили 58% ринку нових субкомпактних кросоверів.

Гібридні автомобілі в цьому сегменті обрали близько 36% покупців.

На електромобілі припало майже 6% продажів.

Найпопулярніші моделі

Лідером продажів серед нових субкомпактних кросоверів стала Toyota Yaris Cross — з початку року в Україні реалізували 700 таких авто.

Друге місце посіла Suzuki Vitara з результатом 435 проданих автомобілів.

Третю сходинку зайняв Hyundai Venue — 256 авто.

До п’ятірки найпопулярніших також увійшли Chery Tiggo 4 (249 од.) та Volkswagen T-Roc (240 од.).

Топ-5 субкомпактних кросоверів в Україні

Toyota Yaris Cross — 700 од.; Suzuki Vitara — 435 од.; Hyundai Venue — 256 од.; Chery Tiggo 4 — 249 од.; Volkswagen T-Roc — 240 од.

Що показує рейтинг

Структура продажів свідчить, що попри зростання інтересу до гібридів та електромобілів, у сегменті субкомпактних кросоверів українці все ще частіше обирають моделі з традиційними двигунами.

Водночас частка гібридів у 36% показує, що покупці дедалі активніше розглядають економніші варіанти для міської експлуатації.