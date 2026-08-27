У 2024 році Україна посіла 35-те місце у світі за кількістю поданих патентних заявок із показником 2559 заявок, тоді як абсолютним світовим лідером залишається Китай із 1,828 млн заявок, свідчить аналіз світової патентної активності, підготовлений науковим секретарем ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Володимиром Хаустовим та опублікований інформаційно-аналітичним центром Experts Club.
27 серпня 2026, 9:43
Китай очолив світовий рейтинг за кількістю патентних заявок, Україна — на 35-му місці
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Рейтинг країн за кількістю патентних заявок у 2024 році
-
Китай — 1 828 054
-
США — 603 194
-
Японія — 306 855
-
Південна Корея — 246 245
-
Індія — 105 157
-
Німеччина — 59 262
-
Канада — 35 374
-
Австралія — 30 487
-
Росія — 26 698
-
Бразилія — 25 597
-
Велика Британія — 18 952
-
Мексика — 16 189
-
Гонконг — 15 940
-
Франція — 14 129
-
Сінгапур — 13 421
-
Індонезія — 10 902
-
Туреччина — 10 351
-
Італія — 10 308
-
В'єтнам — 9 904
-
Південна Африка — 8 899
-
Таїланд — 8 727
-
Іран — 8 657
-
Ізраїль — 8 262
-
Саудівська Аравія — 8 029
-
Північна Корея — 6 936
-
Нова Зеландія — 5 962
-
Філіппіни — 4 571
-
Люксембург — 3 833
-
ОАЕ — 3 598
-
Аргентина — 3 591
-
Польща — 3 453
-
Чилі — 3 219
-
Нідерланди — 3 047
-
Марокко — 2 899
-
Україна — 2 559.
Джерело: Мінфін
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