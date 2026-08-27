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27 серпня 2026, 9:04

Apple готує велику презентацію: головна інтрига — складаний iPhone

Компанія Apple готується до великої презентації 9 вересня, де покаже нову серію iPhone, а також може представити довгоочікуваний складаний смартфон. Про це повідомляє Reuters.

Компанія Apple готується до великої презентації 9 вересня, де покаже нову серію iPhone, а також може представити довгоочікуваний складаний смартфон.

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Що покаже Apple

Поява складаного iPhone може стати важливою подією для Apple. Аналітики вважають, що преміальні пристрої такого типу допоможуть компанії підвищити середню ціну продукції та рентабельність.

За попередніми оцінками, Apple може випустити складаний iPhone з великим внутрішнім екраном, розмір якого буде близьким до дисплея iPad mini.

Наразі на ринку складаних смартфонів домінує Samsung. Південнокорейська компанія вже активно розвиває цей сегмент і цього року представила новий пристрій формату «книжки».

Водночас Apple може суттєво змінити ситуацію після виходу на цей ринок. За даними IDC, до 2027 року компанія може поставити понад 17 млн складаних iPhone.

Загалом аналітики очікують зростання попиту на складні смартфони. IDC прогнозує, що цього року їхні світові поставки збільшаться на 12,6%. Водночас загальний ринок смартфонів може зіткнутися з рекордним падінням на 16,7%.

Нагадаємо

Раніше Apple вже оновила свою лінійку компактних настільних комп'ютерів Mac Mini, представивши моделі на чипах M6 та M5 Pro. Новинки отримали потужніші процесори, підтримку Wi-Fi 7 і Bluetooth 6, а також швидші порти підключення.

Базова версія Mac Mini з M6 стартує від 899 доларів, а професійна модель на M5 Pro — від 1699 доларів. Продажі нових комп'ютерів мають розпочатися після 22 вересня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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