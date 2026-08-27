ЖК «Фаворит Premium»: на Київщині побільшало житла за «єОселею», «єВідновленням» та ваучерами

У Київській області побільшало готового житла, яке можна придбати з використанням державних програм підтримки. Будівельна компанія MOLODIST ввела в експлуатацію житловий комплекс « Фаворит Premium » у центрі Ірпеня, а близько 350 родин уже отримали ключі від власних квартир. ЖК доступний для придбання за програмами «єОселя», «єВідновлення» та «Житлові ваучери».

Поява нових об'єктів, які відповідають вимогам державних житлових програм, є актуальною для ринку Київської області. За даними аналітичного центру DIM.RIA, у червні 2026 року лише 8,8% усіх пропозицій житла в Україні були доступні за програмою «єОселя». У Київській області частка такого житла становила 16,9%.

Готове житло в центрі Ірпеня

ЖК «Фаворит Premium» розташований у центральній частині Ірпеня — поруч із парками, школами, дитячими садками, магазинами, кафе та іншою міською інфраструктурою.

Концепція комплексу передбачає поєднання центральної локації із закритим приватним простором. На території облаштовані двір-парк без автомобілів, з сучасним дитячим майданчиком та сучасним ландшафтним дизайном з озелененням, поруч власний сквер зі спортивними майданчиками. Архітектуру комплексу доповнюють сучасні фасади, панорамні вікна та дизайнерські лобі.

Для мешканців передбачена власна автономна котельня, яка забезпечує незалежність від централізованих комунальних мереж.

Квартири, які можна придбати за держпрограмами

Наразі у ЖК «Фаворит Premium» доступні smart-, одно- та двокімнатні квартири площею від 22,5 до 67 м². Такі формати квартир дають можливість покупцям розглядати житло відповідно до встановлених державними програмами вимог до нормативної площі.

ЖК доступний для придбання за трьома державними інструментами підтримки — «єОселя», «єВідновлення» та «Житлові ваучери».

«єОселя» — державна програма доступного іпотечного кредитування. У 2026 році її умови передбачають обмеження щодо нормативної площі житла, тому компактні квартири залишаються одним із форматів, які можуть відповідати вимогам програми залежно від складу сім'ї та інших критеріїв.

«єВідновлення» передбачає компенсацію для українців, чиє житло було знищене або пошкоджене внаслідок війни. Житловий сертифікат можна використати для придбання житла або як перший внесок за програмою «єОселя».

Окремий механізм — житлові ваучери для визначених категорій внутрішньо переміщених осіб. Номінал ваучера може становити до 2 млн грн, а використати його можна, зокрема, для придбання житла.

Таким чином, поява ще одного готового об'єкта в Київській області розширює вибір для покупців, які мають право на державну підтримку та шукають квартиру в готовому житловому комплексі.

Розтермінування від будівельної компанії

Для покупців, які не використовують державні програми, MOLODIST пропонує власні фінансові умови придбання житла. Перший внесок — від 30%, термін розтермінування — до 12 місяців. Також доступне кредитування від банків партнерів строком до 7 років.

Таким чином, квартиру в готовому ЖК «Фаворит Premium» можна придбати за кількома сценаріями: із використанням «єОселі», «єВідновлення» чи житлового ваучера або на умовах розтермінування та кредитування.

MOLODIST продовжує будувати в Київській області

Введення в експлуатацію «Фаворит Premium» стало черговим завершеним проєктом MOLODIST в умовах повномасштабної війни. Компанія продовжує реалізовувати житлові комплекси в Ірпені та інших містах Київської області, роблячи акцент на сучасній архітектурі, благоустрої, зелених зонах та інфраструктурі.

Для ринку нерухомості Київської області поява готового житлового комплексу, доступного за «єОселею», «єВідновленням» та житловими ваучерами, означає розширення вибору для покупців, які шукають власне житло та можуть скористатися державною підтримкою.