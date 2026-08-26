Комітет Ради підтримав законопроєкт про перезавантаження ПлейСіті

Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу доопрацьовану редакцію законопроєкту про перезавантаження ПлейСіті (№ 15432-д) за конкурсом з міжнародниками. Про це написав Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

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Що передбачає законопроєкт

Доопрацьована редакція була розроблена на базі основного законопроєкту реєстр. № 15432 з урахуванням отриманих Комітетом зауважень та пропозицій, зокрема передбачається:

встановити виняток із загального правила щодо непроведення конкурсів на державну службу під час воєнного стану для посад державної служби в Агентстві ПлейСіті;

запровадити конкурсну процедуру призначення керівника ПлейСіті за моделлю, аналогічною процедурі відбору директора БЕБ, із залученням міжнародних експертів;

запровадити підвищені вимоги щодо доброчесності керівника і працівників ПлейСіті, у тому числі проведення перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя;

запровадити незалежне зовнішнє оцінювання (аудит) ефективності діяльності ПлейСіті за участю міжнародних експертів.

Що дасть ухвалення закону

«Ухвалення законопроєкту дозволить забезпечити проведення прозорого конкурсу для формування нового керівництва ПлейСіті, що сприятиме оновленню його кадрового складу та завершенню реалізації ключових реформ, зокрема якнайшвидшому введенню в промислову експлуатацію ДСОМ», — підсумував Гетманцев.