Після закриття міжбанку у середу, 26 серпня, курс долара знизився на одну копійку у купівлі та у продажу, євро впало на 6 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.
26 серпня 2026, 17:51
Курс валют на міжбанку: долар втратив 1 копійку, євро — 6 копійок
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Валютний ринок
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Відкриття 25 серпня
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Закриття 25 серпня
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Зміни
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44,58/44,61
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44,57/44,60
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1/1
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52,01/52,03
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51,95/51,98
|
6/5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,40−44,88 грн. Євро купують за 51,73 грн, а продають за 52,36 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,79−44,87, євро — 52,02−52,19 грн.
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Джерело: Мінфін
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