S&P 500 перегрітий, але падіння не буде? Що чекає на фондовий ринок США (відео)

Американський фондовий ринок знову оновлює максимуми, а розмов про майбутній обвал стає дедалі більше. S&P 500 уже перегрітий — але чи означає це, що інвесторам час виходити з акцій?

У новому випуску розбираємо макроекономічні показники, настрої інвесторів, маржинальну торгівлю, покупки та продажі інсайдерів, звітність американських компаній і технічну картину ринку.

Чи може S&P 500 продовжити зростання до кінця року? Наскільки реальна ціль близько 8500? Що може змінити ситуацію восени та чому початок наступного року може стати небезпечнішим для інвесторів?