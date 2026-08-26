Американський фондовий ринок знову оновлює максимуми, а розмов про майбутній обвал стає дедалі більше. S&P 500 уже перегрітий — але чи означає це, що інвесторам час виходити з акцій?
26 серпня 2026, 18:22
S&P 500 перегрітий, але падіння не буде? Що чекає на фондовий ринок США (відео)
У новому випуску розбираємо макроекономічні показники, настрої інвесторів, маржинальну торгівлю, покупки та продажі інсайдерів, звітність американських компаній і технічну картину ринку.
Чи може S&P 500 продовжити зростання до кінця року? Наскільки реальна ціль близько 8500? Що може змінити ситуацію восени та чому початок наступного року може стати небезпечнішим для інвесторів?
Джерело: Мінфін
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