Ціни на АЗС 26 серпня: дизель та бензин подешевшали

У середу, 26 серпня, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 2 коп. до 80 грн/л, на дизельне пальне — на 6 коп. до 91,91 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».