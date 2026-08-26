У середу, 26 серпня, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 2 коп. до 80 грн/л, на дизельне пальне — на 6 коп. до 91,91 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
26 серпня 2026, 16:41
Ціни на АЗС 26 серпня: дизель та бензин подешевшали
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Як змінилися ціни за добу
- Бензин марки А-95 (преміум) — 83,63 грн/л (здешевшав на 1 коп.);
- Бензин марки А-95 — 80 грн/л (здешевшав на 2 коп.);
- Бензин марки А-92 — 76,91 грн/л (здешевшав на 4 коп.);
- Дизпальне — 91,91 грн/л (здешевшало на 6 коп.).
- Середня ціна автогазу становить 42,88 грн/л, що на 85 коп. дешевше порівняно із попереднім днем.
Які ціни на найбільших АЗС
Джерело: Мінфін
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