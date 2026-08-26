Долар і євро подешевшали: курс НБУ на 27 серпня

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 27 серпня, на рівні 44,57 грн за долар. Це на 10 копійок менше, ніж днем раніше. Офіційний курс євро також знизився — на 8 копійок, до 52,00 грн. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.