Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 27 серпня, на рівні 44,57 грн за долар. Це на 10 копійок менше, ніж днем раніше. Офіційний курс євро також знизився — на 8 копійок, до 52,00 грн. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
26 серпня 2026, 16:02
Долар і євро подешевшали: курс НБУ на 27 серпня
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Офіційні курси на 27 серпня
Офіційні курси валют на четвер становитимуть:
- 1 долар США — 44,57 грн;
- 1 євро — 52,00 грн.
Для порівняння, станом на 26 серпня офіційний курс долара становив 44,67 грн, а євро — 52,08 грн.
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Джерело: Мінфін
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