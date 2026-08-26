Подарунковий сертифікат від компанії: в ДПС пояснили, чи потрібно сплачувати податки

Якщо фізична особа отримала від підприємства або іншої юридичної особи подарунковий сертифікат, його вартість може оподатковуватися ПДФО та військовим збором. Але податки виникають не завжди. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

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Коли не потрібно платити податки

Не оподатковується вартість негрошового подарунка в межах 25 % мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. У 2026 році це — 8647 грн.

Тобто цьогоріч якщо вартість подарункового сертифіката не перевищує 2 161,75 грн, ПДФО та військовий збір не сплачуються.

Коли сплачуємо

Якщо сертифікат коштує більше, оподатковується лише сума перевищення.

Наприклад, якщо вартість сертифіката становить 3 000 грн, оподаткуванню підлягає 838,25 грн — різниця між його вартістю та неоподатковуваною сумою.

Із суми перевищення утримуються:

ПДФО — 18 %;

військовий збір — 5 %.

Самостійно нараховувати та сплачувати ці податки отримувачу сертифіката не потрібно. Це робить юридична особа, яка надала подарунок, оскільки вона є податковим агентом.