Якщо фізична особа отримала від підприємства або іншої юридичної особи подарунковий сертифікат, його вартість може оподатковуватися ПДФО та військовим збором. Але податки виникають не завжди. Про це йдеться у повідомленні ДПС.
Подарунковий сертифікат від компанії: в ДПС пояснили, чи потрібно сплачувати податки
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Коли не потрібно платити податки
Не оподатковується вартість негрошового подарунка в межах 25 % мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. У 2026 році це — 8647 грн.
Тобто цьогоріч якщо вартість подарункового сертифіката не перевищує 2 161,75 грн, ПДФО та військовий збір не сплачуються.
Коли сплачуємо
Якщо сертифікат коштує більше, оподатковується лише сума перевищення.
Наприклад, якщо вартість сертифіката становить 3 000 грн, оподаткуванню підлягає 838,25 грн — різниця між його вартістю та неоподатковуваною сумою.
Із суми перевищення утримуються:
- ПДФО — 18 %;
- військовий збір — 5 %.
Самостійно нараховувати та сплачувати ці податки отримувачу сертифіката не потрібно. Це робить юридична особа, яка надала подарунок, оскільки вона є податковим агентом.
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