Bybit посилила систему безпеки та запобігла потенційним втратам на $700 мільйонів

У звіті Bybit за перше півріччя 2026 року докладно описано посилений захист акаунтів, 100% ончейн-моніторинг і виявлення загроз за допомогою ШІ після інциденту з безпекою у 2025 році

Bybit, друга у світі платформа за обсягом криптовалютної торгівлі, суттєво посилила захист після викрадення $1,46 млрд у лютому 2025 року. Нова модель безпеки дає змогу виявляти загрози на ранніх етапах, миттєво реагувати на інциденти та постійно адаптуватися до нових тактик кіберзлочинців, зокрема до використання ними технологій штучного інтелекту.

У своємуЗвіті про ризики та безпеку за перше півріччя 2026 року, що охоплює період із 1 січня до 15 червня, Bybit докладно описує роботу трьох рівнів захисту: безпеку користувачів і акаунтів, ончейн-моніторинг у реальному часі та операції із забезпечення безпеки за допомогою ШІ.

Мета полягає не просто в запровадженні нових засобів контролю, а у створенні системи безпеки, здатної безперервно навчатися на нових загрозах і скорочувати час між їх виявленням та усуненням.

Безпека Bybit у цифрах

Показник Результат за перше півріччя 2026 року Потенційні втрати користувачів, яким вдалося запобігти Понад $700 млн Середній час первинної оцінки ризиків 4,7 хвилини Ончейн-моніторинг бізнес-операцій 100% покриття Урегульовані інциденти безпеки токен-проєктів 10, без жодних втрат для платформи Оброблені за допомогою ШІ попередження про загрози безпеці Понад 100 000

«Сьогодні в кібербезпеці рахунок іде на хвилини — це справжня гонка озброєнь. Ми активно застосовуємо ШІ для посилення захисту та управління ризиками, водночас приділяючи окрему увагу безпеці самих ШІ-рішень. Один із ключових принципів нашої роботи полягає в тому, що в критичних питаннях безпеки остаточне рішення ухвалює людина», — пояснив Девід Цзун, керівник команди з контролю ризиків і безпеки Bybit.

Від реагування на інциденти до безперервного захисту

Досвідчені зловмисники можуть використовувати вразливості, що виникають на перетині технологій, людського фактора та операційних процесів.

В умовах постійних викликів у сфері безпеки Bybit розширює свою архітектуру захисту, яка охоплює безпеку акаунтів, ончейн-моніторинг, виявлення шахрайства, тестування безпеки та реагування на інциденти.

У першому півріччі 2026 року Bybit перехопила понад 30 000 підозрілих запитів на виведення коштів, захистивши майже 20 000 користувачів від потенційних втрат на суму понад $700 мільйонів. Середній час первинної перевірки становив 4,7 хвилини, а 95% перевірок було завершено протягом 10 хвилин.

Компанія також виявила ончейн-кошти на суму близько $212 мільйонів, потенційно пов’язані із шахрайством, і внесла до чорного списку понад 10 000 шкідливих адрес. Для виявлення нових шахрайських схем Bybit використовувала ончейн-аналіз поведінки та моніторинг за допомогою ШІ.

Моніторинг блокчейну та платформи

Bybit розширила моніторинг до 100% ончейн-активності, пов’язаної з бізнес-операціями. Він охоплює контракти токенів, що пройшли лістинг, контракти екосистеми, а також холодні, теплі та гарячі гаманці компанії.

Протягом першого півріччя 2026 року Bybit виявила та врегулювала 10 інцидентів безпеки, пов’язаних із токен-проєктами в лістингу, без жодних втрат для платформи. У восьми випадках Bybit завершила відповідні екстрені заходи швидше за інші великі платформи, а два інциденти було виявлено ще до того, як постраждалі проєкти самі зафіксували атаки.

ШІ скорочує цикл реагування на загрози

Оскільки зловмисники використовують автоматизацію та ШІ, щоб прискорювати розвідку й пошук вразливостей, Bybit застосовує ШІ в операціях із забезпечення безпеки, аудиті коду та тестуванні на проникнення.

У першому півріччі за допомогою ШІ було оброблено понад 100 000 попереджень про загрози безпеці. Аудит безпеки Bybit на основі ШІ дав змогу виявляти вразливості високого рівня небезпеки у 3−5 разів швидше порівняно з ручною перевіркою. Водночас автоматизація скоротила час переходу від оцінки безпеки до тестування приблизно з двох тижнів до двох годин. Завдяки цьому Bybit може значно швидше виявляти й досліджувати потенційні вразливості.

Автоматизована red team-платформа протестувала 1489 публічних активів і виявила понад 100 вразливостей високого рівня критичності. Середній час від виявлення активу до початку первинного пентесту скоротився до менш ніж 24 годин — порівняно з традиційним ручним циклом, який займав кілька тижнів.

ШІ використовується передусім для масштабування та прискорення процесів виявлення й тестування, тоді як фахівці з безпеки відповідають за ухвалення складних рішень щодо загроз.

Глобальна боротьба за притягнення зловмисників до відповідальності

Заходи Bybit виходять за межі суто технічних засобів контролю. Компанія співпрацює з правоохоронними органами, компаніями з аналізу блокчейн-даних та галузевими партнерами для відстеження й повернення викрадених активів. Вона також ініціювала судове провадження проти Північної Кореї та Lazarus Group, прагнучи притягнути причетних до відповідальності й повернути активи, пов’язані з атакою.

Для Bybit ширша мета у сфері безпеки полягає в тому, щоб зробити атаки складнішими у виконанні та менш прибутковими. Для цього потрібно не лише зміцнювати захист самої платформи, а й покращувати координацію між торговими платформами, блокчейн-мережами, слідчими та правоохоронними органами.

Безпека — це безперервний процес

Звіт про безпеку за перше півріччя 2026 року підтверджує прагнення Bybit до прозорості та знаменує новий етап розвитку системи безпеки платформи. Оскільки зловмисники опановують нові технології та методи, чому дедалі більше сприяє поширення ШІ, захисні системи Bybit розробляються так, щоб розвиватися відповідно до нових викликів.

Докладний опис архітектури безпеки, методологій і додаткових показників доступний у Звіті про управління ризиками та безпеку за перше півріччя 2026 року.

Дисклеймер

Якщо не зазначено інше, показники охоплюють період із 1 січня до 15 червня 2026 року та базуються на даних внутрішніх систем безпеки, управління ризиками й інженерних систем Bybit. Ці показники надаються Bybit самостійно з метою забезпечення прозорості її операцій у сфері безпеки. Їх не слід тлумачити як гарантію майбутніх показників безпеки або як порівняльний рейтинг торгових платформ.