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26 серпня 2026, 13:50

Прибутки євробондів падають на тлі зниження нафти

Прибутки державних облігацій єврозони знизилися в середу, йдучи за різким падінням світових цін на нафту: ослаблення геополітичної напруженості на Близькому Сході принесло полегшення ринкам боргових інструментів, незважаючи на жорсткі сигнали з Франкфурта, пише Investing.

Прибутки державних облігацій єврозони знизилися в середу, йдучи за різким падінням світових цін на нафту: ослаблення геополітичної напруженості на Близькому Сході принесло полегшення ринкам боргових інструментів, незважаючи на жорсткі сигнали з Франкфурта, пише Investing.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПрибутковість дворічних німецьких облігацій Schatz знизилася до 2,781%, тоді як доходність 10-річних Bund впала до 3,195%, опустившись нижче за психологічно важливий рівень 3,20% після того, як минулого тижня вона наближалася до 15-річних максимумів.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прибутковість дворічних німецьких облігацій Schatz знизилася до 2,781%, тоді як доходність 10-річних Bund впала до 3,195%, опустившись нижче за психологічно важливий рівень 3,20% після того, як минулого тижня вона наближалася до 15-річних максимумів.

Тиск на сировинні ринки

Світовий еталонний сорт нафти Brent подешевшав більш ніж на 2,5% і торгувався близько $86 за барель, продовжуючи багатосесійне зниження після повідомлень ЗМІ про те, що США та Іран близькі до укладання тимчасової угоди про припинення вогню, що передбачає гарантію вільного судноплавства через Ормузький.

Раптова перспектива відновлення морських перевезень допомогла усунути інфляційну премію, зумовлену зростанням витрат, яку протягом останніх тижнів було закладено в європейські криві відсоткових ставок.

Жорсткі попередження Шнабель обмежують зростання облігацій

Проте зростання ринку облігацій зіткнулося із серйозним обмеженням: жорсткі сигнали керівництва Європейського центрального банку нагадали учасникам боргового ринку про те, що грошово-кредитна політика, ймовірно, залишиться обмежувальною на більш тривалий термін.

В інтерв'ю Bloomberg News, опублікованому в середу, член Виконавчої ради ЄЦБ Ізабель Шнабель попередила, що для забезпечення цінової стабільності буде потрібно подальше підвищення вартості запозичень, прямо заявивши: «При поточній ключовій ставці інфляція навряд чи повернеться до цільового рівня в подальшій перспективі».

Шнабель попередила, що напруженість на Близькому Сході, що зберігається, і загальна стійкість економіки єврозони, як і раніше, створюють ризики прискорення інфляції.

Її коментарі підкріпили ринкові очікування можливого підвищення ставки ЄЦБ на 25 базисних пунктів у вересні, що не дозволило європейським ставкам запозичень різко знизитися та утримало короткострокові доходності щодо стабільних.

Глобальні інвестори чекають на виступ у Джексон-Хоулі

У міру стабілізації кривих ставок єврозони нижче за недавні піки учасники ринку суверенного боргу переключають увагу на міжнародні монетарні тригери, заплановані на кінець тижня.

Управляючі портфелями облігацій готуються до першого програмного виступу голови Федеральної резервної системи Кевіна Уорша на симпозіумі економічної політики в Джексон-Хоулі в п'ятницю.

Світові учасники ринку облігацій уважно стежитимуть за його коментарями, щоб зрозуміти, чи має намір американський центральний банк зберігати високий рівень ключової ставки — позиція, яка може вплинути на європейські ринки ставок та визначити динаміку суверенних спредів восени.

Нагадаємо

26 серпня ціни на нафту впали на 2% на тлі нових надій на те, що Ормузька протока може знову відкритися після заяв Ірану про поновлення переговорів з Оманом щодо управління цим стратегічним водним шляхом.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,78 долара, або 2,0%, до 86,80 долара за барель, тоді як ф'ючерси на нафту нафти марки West Texas Intermediate знизилися на 1,49 долара, або 1,8%, до 80,87 долара.

Обидві марки нафти втратили понад 3% у вівторок.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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