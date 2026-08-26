Авто віком до 5 років: які імпортовані легковики українці обирали у липні

У липні українці придбали 6,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до п'яти років. Про це повідомляє Укравтопром.

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Загалом упродовж минулого місяця український автопарк поповнили 22,6 тис. імпортованих легковиків з пробігом. Таким чином, автомобілі віком до п'яти років становили 30% від загального обсягу ввезених уживаних авто.

Найбільшу частку цього сегмента сформували бензинові автомобілі — 44%. На електромобілі припало 32% ринку, на гібриди — 19%, дизельні моделі охопили 4%, а автомобілі з газобалонним обладнанням — 1%.

Найпопулярнішим імпортованим вживаним автомобілем віком до п'яти років стала TESLA Model Y, яку у липні зареєстрували у кількості 477 одиниць.

До п'ятірки лідерів також увійшли:

TESLA Model 3 — 358 авто;

NISSAN Rogue — 325;

MAZDA CX-5 — 266;

VOLKSWAGEN Tiguan — 261.

Далі у рейтингу розташувалися: