У липні українці придбали 6,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до п'яти років. Про це повідомляє Укравтопром.
26 серпня 2026, 13:10
Авто віком до 5 років: які імпортовані легковики українці обирали у липні
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Загалом упродовж минулого місяця український автопарк поповнили 22,6 тис. імпортованих легковиків з пробігом. Таким чином, автомобілі віком до п'яти років становили 30% від загального обсягу ввезених уживаних авто.
Найбільшу частку цього сегмента сформували бензинові автомобілі — 44%. На електромобілі припало 32% ринку, на гібриди — 19%, дизельні моделі охопили 4%, а автомобілі з газобалонним обладнанням — 1%.
Найпопулярнішим імпортованим вживаним автомобілем віком до п'яти років стала TESLA Model Y, яку у липні зареєстрували у кількості 477 одиниць.
До п'ятірки лідерів також увійшли:
- TESLA Model 3 — 358 авто;
- NISSAN Rogue — 325;
- MAZDA CX-5 — 266;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 261.
Далі у рейтингу розташувалися:
- FORD Escape — 178 авто;
- AUDI Q5 — 170;
- KIA Niro — 154;
- HYUNDAI Ioniq 5 — 138;
- CHEVROLET Bolt — 129.
Джерело: Мінфін
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