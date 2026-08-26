Світовому ринку кави загрожує дефіцит преміальної арабіки: ціни зросли на 35%

Сильні дощі в Бразилії погіршили якість нового врожаю кави та можуть призвести до дефіциту високоякісних зерен арабіки на світовому ринку, тоді як ф’ючерси на цей сорт з червня зросли приблизно на 35%, повідомляє Bloomberg.

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В чому причина

Бразилія є найбільшим виробником арабіки у світі й забезпечує близько 45% її глобального виробництва, тому проблеми з якістю врожаю можуть вплинути на постачання преміальної кави далеко за межі країни.

Основною проблемою стали надзвичайно інтенсивні опади під час збору врожаю. У червні дощі збили велику кількість дозрілих кавових ягід з дерев, після чого вони кілька днів лежали на перезволоженій землі, що підвищує ризик ферментації, появи цвілі та небажаних присмаків.

За оцінкою голови кооперативу Expocacer Сімао де Ліми, що об'єднує понад 800 виробників у регіоні Cerrado Mineiro на південному сході Бразилії, в середньому дощами було збито близько 20% кавових ягід проти звичайних 5−7%.

Отже, мова йде не про втрату 20% усього бразильського врожаю, а про значне пошкодження продукції в одному з найважливіших регіонів виробництва високоякісної арабіки.

Ситуацію погіршила друга хвиля опадів у липні. Дощі потрапили вже на зібрані зерна, розкладені для сушіння, через що деяким виробникам довелося починати процес сушіння заново.

Проблеми з якістю вже позначаються на ринку. Ф’ючерси на арабіку з червня подорожчали приблизно на 35%, компенсувавши значну частину зниження цін з початку року.

На фізичному ринку високоякісна бразильська кава продається з премією до 15 центів за фунт порівняно з ф’ючерсами в Нью-Йорку.

Особливо помітним може виявитися скорочення обсягів кави, що відповідає стандартам постачання на сертифіковані склади Intercontinental Exchange (ICE) у США та Європі.